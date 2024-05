Tesla despidió a la mayoría de sus empleados del equipo de estaciones de carga rápida

Tesla Inc. decidió despedir a casi la totalidad de su división Supercharger encargada de construir su vasta red de estaciones públicas de carga en EE.UU. Es un duro golpe para los principales fabricantes de automóviles en el país que buscaban usar la red.

La decisión de recortar el grupo de casi 500 personas, incluida su directora principal, Rebecca Tinucci, fue tomada por Elon Musk en la última semana, según una persona familiarizada con el asunto. La medida se suma al recorte de personal de más del 10% ordenado a mediados de abril.

La medida ralentizará el crecimiento de la red, según una persona familiarizada con la división, que pidió no ser identificada al discutir asuntos privados. Ya se está discutiendo la posibilidad de volver a contratar a algunos de los afectados con el fin de operar la red existente y hacerla crecer a un ritmo mucho más lento, dijo la persona. En un post en X, Musk confirmó que el crecimiento de la red sería más lento.

Tesla todavía planea hacer crecer la red de Supercargadores, sólo que a un ritmo más lento para las nuevas ubicaciones y más centrado en el 100% de tiempo de actividad y la expansión de las ubicaciones existentes.

Los recortes de plantilla ha causado confusión y preocupación entre los ejecutivos de empresas rivales como Rivian Automotive Inc, según otra persona familiarizada con las discusiones internas de la empresa. Rivian, Ford Motor Co. y General Motors Co. son algunos de los fabricantes de automóviles que han adoptado los conectores de carga de Tesla para sus coches.

Los vehículos de estos fabricantes se diseñaron inicialmente para utilizar un estándar denominado Sistema de Carga Combinada, o CCS. En EE.UU. hay menos cargadores CCS que Supercargadores Tesla, que utilizan lo que la empresa ha denominado como el Estándar de Carga Norteamericano, o NACS. La red de Tesla también se considera más rápida y fiable.

Sorpresa en la industria

Los despidos también significan que Rivian, Ford y otros han perdido sus principales contactos en la división de Tesla poco antes de la temporada estival. Tinucci era una de las principales ejecutivas encargadas en la negociación y gestión de asociaciones externas y gozaba de gran prestigio, según dos personas que habían trabajado con ella dentro y fuera de Tesla.

Bloomberg confirmó que desde el martes Tinucci ya no figuraba en los organigramas internos. Tinucci, una de las ejecutivas de más alto rango de Tesla, habló en el día con inversionistas de la empresa en marzo de 2023. No respondió a peticiones de comentarios.

Parte del equipo de Supercharger que gestiona el acceso de terceros a la red permanece intacto, según una de las personas. Tesla ha estado fabricando adaptadores de CCS a NACS y enviándolos a los fabricantes de automóviles asociados. Las empresas que han firmado contratos de recarga con Tesla utilizan los adaptadores sobre todo como solución a corto plazo. Por ejemplo, los clientes de Ford ya pueden utilizar la red de Supercargadores con un adaptador, y la tecnología se incorporará a los vehículos a partir de 2025.

Rivian y Ford declararon que siguen enviando adaptadores a sus clientes. Ford comunicó el viernes a los propietarios de sus vehículos eléctricos, antes de la eliminación del equipo Tesla Supercharger, que las entregas podrían retrasarse en algunos casos debido a “limitaciones” con el proveedor.

Los Supercargadores de Tesla

Tesla ha invertido miles de millones de dólares en crear una red mundial de Supercargadores que se ha convertido en la envidia de otros fabricantes de automóviles. También es un factor central de las ventas de Tesla, y el fabricante de automóviles dijo que la división estaba creciendo durante sus resultados del primer trimestre la semana pasada.

“A partir de finales de febrero, comenzamos a abrir nuestra red norteamericana de supercargadores a más propietarios de vehículos eléctricos que no son de Tesla”, escribió Tesla en su informe para accionistas.

La empresa dirigida por Musk también ha firmado acuerdos de recarga con fabricantes de automóviles como Stellantis, Volvo, Polestar, Kia, Honda, Mercedes-Benz y BMW. No está claro quién supervisará ahora esas asociaciones. GM, Volvo y Polestar debían abrir los cargadores NACS a sus clientes en un futuro inmediato, según el sitio web de Tesla.

A finales del primer trimestre, Tesla tenía 6.249 estaciones y más de 57.000 conectores. Tiene más cargadores rápidos en EE.UU. que todos los demás proveedores juntos, según BloombergNEF.

La noticia de los despidos fue reportada primero por The Information, el cual citó un memo de Elon Musk.