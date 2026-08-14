Nu Holdings Ltd. informó que sus ganancias del segundo trimestre superaron por primera vez los US$1.000 millones, gracias a la disminución de los costos crediticios con respecto a los tres meses anteriores y al aumento del 37% en su cartera de crédito.

La utilidad neta fue de US$1.060 millones, un aumento del 49% frente al año anterior excluyendo las variaciones cambiarias y superior a todas las estimaciones de los analistas consultados por Bloomberg. Los costos de crédito alcanzaron US$1.700 millones, frente a US$1.100 millones un año antes.

Nubank ganó menos de lo esperado por el aumento de provisiones ante el fuerte crecimiento del crédito

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“Estamos bastante confiados en que podremos mantener el margen de interés neto ajustado por riesgo en niveles similares a los actuales, alrededor del 12%”, señaló Rob Livingston, nuevo director financiero de la fintech, en una entrevista antes de la publicación de los resultados.

El viernes, las acciones de Nubank subían más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Nubank, como se conoce a la firma, está sorteando un deterioro del ciclo crediticio en Brasil mediante una expansión más rápida de productos centrales como tarjetas de crédito y préstamos personales. La compañía siempre evalúa el otorgamiento de crédito como si la economía estuviera a punto de entrar en recesión, afirmó Livingston, y ha estado implementando modelos impulsados por inteligencia artificial para evaluar mejor la solvencia de cada cliente.

En el primer trimestre, esa fórmula produjo resultados que decepcionaron a los inversionistas, y las acciones cayeron un 5,7% cuando las cifras mostraron mayores provisiones. A esto se sumó el impacto negativo de algunas inversiones de la firma que aún no han dado frutos, como su apuesta por la inteligencia artificial y su expansión internacional.

Tras recibir en julio autorización para operar como banco en México, Nubank podrá lanzar más tipos de productos en la segunda mayor economía de América Latina, lo que debería acelerar su crecimiento en ese país, afirmó el director financiero, aunque las ganancias avanzarán de manera más gradual.

En Estados Unidos, se espera que adaptar los modelos de crédito del banco al mercado tome entre 12 y 30 meses, aunque Nubank prevé trasladar “muy rápidamente” su experiencia en evaluación crediticia de América Latina, señaló Livingston durante una conferencia telefónica. Nubank recibió a comienzos de este año una aprobación condicional para obtener una licencia bancaria en EE.UU. y espera iniciar operaciones en 2027.

Los gastos operativos del segundo trimestre fueron de US$806,2 millones, frente a US$548,1 millones un año antes, según informó la empresa. El índice de eficiencia, que mide cuánto gasta un banco para generar ingresos, mejoró 1,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta el 19,5%, aunque empeoró frente al trimestre previo debido a los costos de marketing y la expansión internacional.

Nubank afirmó que el indicador debería situarse cerca del 20% en el año, reflejando las políticas de regreso a la oficina que comenzó a aplicar a principios de julio y su expansión en EE.UU., que, según había señalado anteriormente, restará menos de 100 puntos básicos al índice de eficiencia este año y el próximo.