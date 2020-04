Odebrecht pospone aprobación de bonistas para reestructuración

Cristiane Lucchesi

La mayor reestructuración de deuda en Brasil está en duda por las restricciones establecidas para contener el coronavirus.

La unidad de construcción de Odebrecht SA, que busca una reestructuración extrajudicial de US$3.000 millones tras incumplir con su deuda, ha pospuesto el proceso para obtener el consentimiento de los bonistas, según personas familiarizadas con el asunto.

Se necesitaba posponer a medida que las partes involucradas se ajustan a las reglas de trabajo en casa establecidas en respuesta al aumento de las infecciones, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. La mayoría de los inversionistas están en Nueva York y será más difícil contactarlos, dijeron las personas, y agregaron que el plan es tratar de comenzar el proceso en unos 30 días.

La sociedad controlante, que se declaró en quiebra en junio, está tratando de aprobar su propio plan para la reestructuración de 98.000 millones de reales (US$18.600 millones) en una de las primeras reuniones virtuales de acreedores, según Eduardo Munhoz, un abogado que asesora a Odebrecht.

El 23 de marzo, un juez autorizó el voto de los acreedores mediante una audiencia virtual para que las partes involucradas no tuvieran que reunirse. En su primera reunión en línea, el 31 de marzo, la compañía propuso la votación para el 14 de abril. Los acreedores que representan a 13 de las 20 compañías involucradas lo aprobaron, mientras que otras siete votaron a favor del 22 de abril. Un juez decidirá sobre la fecha.

Ambas compañías se enfrentan a condiciones favorables para su aprobación, dijeron las personas.

Oposición de acreedores

La sociedad controlante ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los acreedores, dijeron las personas. Ciertos acreedores aún se oponen al plan, que incluye la venta de unidades para pagar deudas y la emisión de bonos con rendimientos vinculados a las ganancias de la compañía, e intentan bloquearlo mediante órdenes judiciales.

La unidad de construcción, conocida como Odebrecht Engenharia e Construcao SA, ya cuenta con el respaldo de tenedores de más de 50% de sus bonos, dijeron las personas. Necesita presentar una solicitud pública formal para alcanzar el 60% requerido para que un acuerdo con un grupo de inversionistas liderado por Gramercy Funds Management tenga efecto para todos los acreedores. El acuerdo exige que los bonos existentes sean cancelados a cambio de nuevas letras y el uso de dividendos para pagar la deuda.

Representantes de la sociedad controlante y la unidad de construcción declinaron hacer comentarios.

Odebrecht, que buscó protección contra quiebra por parte de sus acreedores tras un escándalo de corrupción que duró varios años, ha dicho que la deuda de la unidad de construcción no forma parte de su proceso judicial. La unidad es asesorada por Moelis & Co., mientras que el asesor de la sociedad controlante es RK Partners. Rothschild & Co. está asesorando a los tenedores de bonos de la constructora.