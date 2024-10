OpenAI obtiene línea de crédito de US$4.000 millones tras recaudar US$6.600 millones

OpenAI ha recurrido a bancos mundiales para obtener una línea de crédito renovable de US$4.000 millones, además de su reciente recaudación de fondos de US$6.600 millones, con lo que reunió una enorme cantidad de efectivo para mantenerse a la cabeza en la costosa carrera por desarrollar una inteligencia artificial más sofisticada.

En un comunicado emitido el jueves para anunciar la línea de crédito, la compañía escribió que “esto significa que ahora tenemos acceso a más de US$10.000 millones en liquidez, lo que nos da la flexibilidad para invertir en nuevas iniciativas y operar con total agilidad a medida que escalamos”.

La empresa dijo que trabajó con JPMorgan Chase, Citigroup Inc, Goldman Sachs, Morgan Stanley y varios otros bancos en la línea de crédito.

“Tenemos aspiraciones realmente grandes de, ¿cómo seguimos invirtiendo y qué impulsa esta tecnología?”, dijo la directora financiera, Sarah Friar, en CNBC el jueves. “Primero es la computación, y no es barata. En segundo lugar, es el gran talento. Y luego, por supuesto, son todos los gastos operativos normales de una empresa más tradicional”.

Bloomberg había informado previamente que OpenAI estaba en conversaciones para obtener miles de millones de deuda de los bancos en forma de una línea de crédito renovable.

El miércoles, OpenAI dijo que había completado su última ronda de financiación, elevando su valoración a US$157.000 millones, lo que la convierte en una de las mayores startups del mundo. La operación fue liderada por Thrive Capital, de Josh Kushner, con la participación de Microsoft Corp, el mayor inversionista de la empresa, así como de Nvidia Corp, el fabricante de chips cuyos potentes procesadores están en el centro del auge de la IA.

OpenAI desató el frenesí de la industria tecnológica por la IA con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el chatbot capaz de generar textos que suenan humanos a partir de unas pocas palabras como instrucción. Desde entonces, la empresa ha estado a la vanguardia del desarrollo de modelos de IA a medida que se ha intensificado la competencia tanto de startups como de empresas ya establecidas, como Alphabet Inc.

La nueva financiación llega en un momento volátil para OpenAI. Hace un año, la empresa despidió brevemente a su director ejecutivo, Sam Altman. A raíz de ello, la empresa ha reestructurado su directorio, ha contratado a cientos de nuevos empleados y ha perdido a varios líderes clave, como el cofundador Ilya Sutskever y la directora de tecnología Mira Murati.

Otros bancos involucrados en la línea de crédito son Banco Santander SA, Wells Fargo & Co., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., UBS Group AG y HSBC Holdings Plc, según informó la empresa.