Panamá toma el control de dos puertos que operaba CK Hutchison y escala disputa con China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la ocupación temporal de dos puertos operados por la hongkonesa CK Hutchison Holdings Ltd., tras un fallo del máximo tribunal contra la concesión de la firma, lo que intensifica una disputa que se ha convertido en un capítulo de la rivalidad entre Estados Unidos y China en América Latina.

Mulino afirmó en un discurso el lunes que la administración y operación de los dos puertos en el estratégico Canal de Panamá volverán a la Autoridad Marítima de Panamá para garantizar su funcionamiento ininterrumpido, seguro y eficiente. La ocupación abarca el equipo móvil en los puertos y no implica una pérdida definitiva de los derechos de propiedad, explicó, al añadir que el Estado devolverá los bienes, incluidas las grúas, “cuando cese la causa que motivó la ocupación”. Panamá pagará la compensación correspondiente, salvo que el equipo sea vendido a un nuevo operador.

La Autoridad Marítima de Panamá firmó contratos con APM Terminals, una división de AP Moller-Maersk, y con la suiza MSC Mediterranean Shipping Company, para operar los puertos provisionalmente, indicó Mulino. El gobierno iniciará un proceso de licitación abierto y otorgará concesiones para operar los puertos a dos empresas distintas, señaló. El equipamiento será valorado para determinar los próximos pasos.

A comienzos de este mes, CK Hutchison advirtió a Maersk sobre posibles acciones legales si la unidad de terminales de la compañía nórdica intentaba asumir las operaciones en los dos puertos.

CK Hutchison declaró el martes que considera ilegal la ocupación de los dos puertos por parte de Panamá, así como el fallo judicial previo. El país “es responsable por los daños y perjuicios causados por las acciones confiscatorias que ha adoptado”, señaló la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

Su filial Panama Ports Company cesó todas las operaciones en las terminales de Balboa y Cristóbal el lunes, luego de que representantes panameños “llegaran sin invitación” e informaran a los empleados que las concesiones otorgadas a la unidad ya no existían, según el comunicado.

Las acciones de CK Hutchison en Hong Kong cayeron hasta 3,2% el martes. El gobierno de Hong Kong presentó una protesta formal contra Panamá por la ocupación de los puertos y prometió respaldar firmemente los intereses de las empresas hongkonesas en el extranjero.

En una rueda de prensa habitual el martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que Pekín salvaguardará los “derechos e intereses legítimos y legales” de sus empresas.

Reestructuración “inevitable”

El conglomerado fundado por el multimillonario hongkonés Li Ka-shing se ha resistido al intento de las autoridades panameñas de revocar su derecho a operar los dos puertos. La decisión más reciente de Panamá añade nueva incertidumbre a las prolongadas conversaciones sobre el acuerdo de Li para vender 43 instalaciones globales a un consorcio respaldado por la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc.

El acuerdo se ha convertido en un reflejo de la rivalidad entre EE.UU. y China y es uno de los más complejos geopolíticamente para la compañía. Anunciado en marzo del año pasado, podría reportar a CK Hutchison más de US$19.000 millones en efectivo si se concreta. Mientras las negociaciones se prolongan, las partes han considerado fórmulas para avanzar, incluida la división de los activos en paquetes separados con distintas estructuras de propiedad, informó Bloomberg.

Para obtener la aprobación de Pekín, CK Hutchison también invitó anteriormente a la estatal China Cosco Shipping Corp. a sumarse al consorcio comprador.

Excluir los puertos de Panamá del acuerdo reduciría su alcance y valor, afirmó Shahla Ali, profesora y vicedecana asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong y directora del Programa de Arbitraje y Resolución de Disputas.

“Para avanzar, es inevitable algún tipo de reestructuración, ya sea mediante ajustes de precio o mayores garantías”, dijo Ali.

El máximo tribunal de Panamá anuló en enero la concesión de CK Hutchison para operar los puertos, una decisión celebrada en Washington pero que irritó a China, que respondió suspendiendo conversaciones sobre nuevos proyectos en Panamá. La Contraloría General del país había anunciado una auditoría de la concesión en enero de 2025, una semana antes de la investidura de Donald Trump.

“Aunque CK Hutchison seguirá expresando su ‘insatisfacción’ con la ocupación por parte del gobierno panameño, negociar una compensación probablemente sea una prioridad mayor”, señaló Shen Meng, director del banco de inversión con sede en Pekín Chanson & Co. “Una vez liberada de las presiones geopolíticas, CK Hutchison y BlackRock tendrán más probabilidades de acelerar las negociaciones para la venta de otros activos portuarios”.

