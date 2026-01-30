Panamá declara inconstitucional la concesión de puertos a CK Hutchison

La Corte Suprema de Panamá resolvió que el contrato otorgado a CK Hutchison Holdings Ltd. para operar dos puertos cercanos al canal de Panamá es inconstitucional, lo que introduce nueva incertidumbre en el prolongado intento del conglomerado hongkonés de desprenderse de esas instalaciones.

El fallo, anunciado por el tribunal a última hora del jueves en una breve publicación en Instagram, sacudió a los inversores. Las acciones de CK Hutchison llegaron a caer hasta 5,7% en las operaciones del viernes en Hong Kong, el mayor descenso desde abril.

La filial local de CK Hutchison, Panama Ports Co., señaló en un comunicado que aún no ha sido notificada formalmente de la decisión judicial, pero sostuvo que el fallo es incompatible con el marco legal que respalda sus operaciones en Balboa y Cristóbal. La empresa pidió coordinar con el gobierno para evitar interrupciones y proteger la concesión, al tiempo que se reservó todas las opciones legales.

“China tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa en Pekín el viernes, al ser consultado sobre la decisión del tribunal panameño.

Los puertos han sido un foco de tensión geopolítica. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado lo que percibe como influencia china sobre el canal y ha amenazado con colocarlo bajo control estadounidense, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha reiterado en varias ocasiones la plena soberanía de su país sobre su operación. CK Hutchison comenzó a operar las instalaciones en 1997 y el contrato fue extendido posteriormente en 2021.

El desafío legal fue presentado el año pasado por el contralor de Panamá, Anel Flores, quien alegó que la prórroga le costó al país más de US$1.000 millones en ingresos fiscales perdidos y que Panama Ports Co. no obtuvo las aprobaciones correspondientes. Flores anunció inicialmente una auditoría a Panama Ports el 14 de enero de 2025.

La empresa matriz, CK Hutchison, tiene opciones limitadas tras el fallo. Puede presentar un recurso para solicitar aclaraciones sobre la decisión del tribunal, pero no puede apelar. También puede recurrir al arbitraje internacional.

Panama Ports Co. continuará operando las instalaciones hasta que se resuelvan las solicitudes de aclaración legal, según dijo una persona familiarizada con el asunto. El proceso podría demorar varias semanas.

Los dos puertos forman parte del plan del conglomerado hongkonés para vender sus 43 terminales globales a un consorcio liderado por Terminal Investment Ltd., del multimillonario italiano Gianluigi Aponte, y la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc. Mientras Trump presentó la venta de las dos instalaciones como una victoria para la influencia de EE.UU. en el estratégico canal de Panamá, China la interpretó como una concesión a la presión estadounidense y una traición a los intereses comerciales y marítimos del país. Para obtener la aprobación de Pekín, CK Hutchison invitó el año pasado a la estatal China Cosco Shipping Corp. a sumarse al consorcio comprador.

El último giro “refleja la orientación general de la Doctrina Donroe y el énfasis en la seguridad, lo que seguirá generando vientos en contra para la relación entre EE.UU. y China”, afirmó Gary Ng, economista senior de Natixis SA. “Los países pueden enfrentar una mayor presión de EE.UU. para examinar la propiedad extranjera de infraestructuras, y la geopolítica será un factor cada vez más decisivo”.

