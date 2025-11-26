Revolución en la banca tradicional: un banco regulado en Panamá comenzó a aceptar criptomonedas

El Head of Digital Assets de Tower Bank International Inc., Gabriel Campa, habló con Canal E y explicó cómo funciona la billetera bancaria con base en Panamá que permite operar tanto con dólares como con cripto activos.

Gabriel Campa definió el concepto principal del servicio: “Somos un banco tradicional en Panamá, regulado en Panamá. Panamá tiene una ventaja que está dolarizada, lo que hemos hecho nosotros es construir un puente entre el mundo tradicional y el mundo cripto”.

La billetera virtual que permite convertir dólares a cripto y viceversa

Asimismo, explicó que el usuario tiene una sola cuenta a su nombre, conectada a una billetera cripto del banco: “Te permite convertir cripto a dólares y dólares a cripto y siempre a tu nombre”. Además, agregó que la cuenta habilita transferencias internacionales, operaciones locales en Panamá y el uso de una Visa débito. “Eso es lo que hemos construido, como un banco tradicional o un puente”, sostuvo.

Sobre la operatoria presencial, Campa confirmó: “Podrías retirar en cualquier cajero alrededor del mundo, pero perfectamente podrías sacar plata en un cajero en cualquier parte del mundo”. Sin embargo, recomendó privilegiar pagos con tarjeta: “Obviamente es mejor pagar en un punto de venta con tu visa débito que sacar plata en un cajero”.

Cuáles son los puntos a tener en cuenta con respecto al mantenimiento

Sobre los costos de la cuenta, planteó: “La cuenta no tiene ningún mantenimiento”. Y resaltó la filosofía del banco: “Estamos trabajando arduamente para bajar esos costos y eliminar costos innecesarios, es en la dirección que va esto, es lo que hacen bien las fintechs y ahora la banca lo tiene que hacer”.

El entrevistado comentó que el sistema funciona como una cuenta bancaria tradicional completamente operativa: “Tienes total libertad de enviar los fondos donde quieras enviarlos”. También remarcó el foco en la experiencia móvil: “Lo hemos traído a la app, yo prefiero mil veces usar la app antes de usar una página web”.

Por otro lado, aclaró que no existe saldo mínimo ni restricciones complejas: “No tiene que mantener un saldo mínimo en la cuenta y la cuenta se abre con 100 dólares”. Luego, manifestó que toda la operatoria está alineada con normas internacionales: “Al final del día es el perfil financiero de la persona, todas las transacciones tienen que hacer sentido en base a lo que la persona gana”.