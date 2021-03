Pfizer exige a ministros de Sudáfrica firmar contrato de vacunas

Pfizer Inc. está exigiendo que los ministros de salud y finanzas de Sudáfrica firmen personalmente un contrato de suministro de vacunas contra el COVID-19 para que sea indemnizada por cualquier reclamo realizado en su contra en el país con respecto a la vacuna.

La demanda está contenida en una carta del ministro sudafricano de Salud, Zweli Mkhize, fechada el 24 de marzo, a su homólogo de finanzas, Tito Mboweni, a la que Bloomberg tuvo acceso y que fue confirmada por el Tesoro Nacional. Pfizer no estaba satisfecha con las garantías de que la firma del director general de salud del país fuera suficiente para asegurar la indemnización, dijo Mkhize.

La demanda amenaza con retrasar aún más la implementación del programa de vacunas en Sudáfrica, que está rezagado con respecto a pares de mercados emergentes y varios países africanos, y aumenta la presión sobre el Gobierno. El contrato contempla la entrega de 20 millones de dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech SE.

Fernán Quirós: "Con Macri en el gobierno hubiésemos tenido la vacuna de Pfizer"

Las firmas de los ministerios le darán a Pfizer la “garantía de que los términos de la cláusula de indemnización son reconocidos por el Gobierno y, como tal, cualquier responsabilidad que pueda establecerse estará cubierta por el fisco”, escribió Mkhize. “Sin duda estará de acuerdo conmigo en que existe una creciente presión y ya no podemos justificar públicamente más retrasos”.

Pfizer no respondió de inmediato a consultas enviadas por correo electrónico y la portavoz de Mkhize declinó hacer comentarios. El Tesoro Nacional dijo en una respuesta a una consulta que las discusiones sobre la firma de los contratos estaban en curso y confirmó la recepción de la carta. La demanda era la última que haría Pfizer y, una vez firmadas, las vacunas comenzarían a llegar dentro de dos semanas, señaló Mkhize.

Hugo Pizzi, infectólogo, sobre la escasez de dosis: "Pfizer ha sido muy ingrato con nosotros"

Con más de 1,5 millones de contagios registrados y casi 53 mil personas fallecidas, Sudáfrica es el país más afectado por el coronavirus en el continente. Hasta ahora, solo 231.605 personas han sido vacunadas como parte de un ensayo con la vacuna de Johnson & Johnson, mientras que aún no ha comenzado un programa de vacunación más amplio. El Gobierno ha dicho que no se cumplirá una meta inicial de vacunar a 40 millones de personas este año.

El 26 de marzo, News24, un sitio web de noticias sudafricano, dijo que las mayores entregas de vacunas de Johnson & Johnson se retrasarían porque el Gobierno no había firmado una cláusula de compensación sin atribución de culpabilidad, citando a personas que no identificó. Anban Pillay, subdirector general del departamento de salud, se limitó a decir a Bloomberg que no había retrasos y no entregó más información.