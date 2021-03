Fernán Quirós: "Con Macri en el gobierno hubiésemos tenido la vacuna de Pfizer"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este jueves 25 de marzo que si el expresidente Mauricio Macri hubiese estado en el poder, Argentina tendría la vacuna de Pfizer. En esa línea, apuntó contra Rusia y China porque "han sobreactuado sus acuerdos con todo el planeta" y "Rusia tiene 52 acuerdos y sólo ha podido entregado un puñado de vacunas".

"Con Mauricio Macri en el gobierno probablemente hubiésemos tenido la vacuna de Pfizer", afirmó el funcionario en diálogo con TN. En esa línea, manifestó. "Hay que comparar bien la cantidad de vacunas contratadas y las entregadas. Se mezclan muchos datos. La mayoría de los países tienen demora en la entrega".

Además, criticó: "China y Rusia han sobreactuado sus acuerdos con todo el planeta. Rusia tiene 52 acuerdos y ha podido entregado un puñado de vacunas. Las empresas han vendido el doble de lo que podían fabricar. Hoy no tenemos otra opción que empujar por los acuerdos".

Quirós: "Hay que dar la segunda dosis porque se garantiza la inmunidad por un año"

En cuanto a la posibilidad de postergar la segunda dosis de las vacunas, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires comentó: "Cada vacuna es un mundo. Hay mucha evidencia de que las vacunas de Pfizer o Moderna pueden permitirse diferir la segunda dosis hasta tres meses. Astrazeneca, se demostró que en la semana 12 con la segunda dosis, es superador a la semana 4. Ahí el diferimiento está indicado. En la vacuna Sputnik V es relativo porque los componentes son distintos. Tenemos una ventana de 21 a 42 días. Estamos esperando qué se hará con Sinopharm, no tenemos la información".

Coronavirus| Fernán Quirós, sobre las vacunas: "Es conveniente postergar la segunda dosis”

"Para cada vacuna, la primera dosis produce una protección superior al 60% a la enfermedad grave y mortal. Siempre tenemos que mirar la enfermedad grave y mortal. Hay que dar la segunda dosis porque se garantiza la inmunidad por un año", informó.

Quirós: "No sabemos si esto es la segunda ola pero sabemos que vendrá"

Sobre el temor a la llegada de la segunda ola de coronavirus por el aumento de casos positivos en los últimos días, afirmó: "Tenemos un aumento de casos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 15 días. No podemos anticipar si esto es la segunda ola pero sabemos que vendrá. Debemos demorar lo más posible a la segunda ola para que la vacunación sea más efectiva. Los días que pasan y la cantidad de casos nos mostrará si hay segunda ola".

"Cuando perdemos el foco en los cuidados, los casos suben. Sabemos que las curvas de segunda ola con el virus original son menos severos que la segunda ola con virus con mutaciones. La vacuna no evita la ola sino evita el daño de la ola. Esto pasa porque los países vacunan a los grupos de riesgo. No está del todo claro si la vacuna evita la enfermedad pero sí evita la enfermedad grave y mortal. La estrategia de vacunación de riesgo no evita la circulación viral", expresó.

Segunda ola en Argentina: cuándo llegará y qué dicen los infectólogos que asesoran al Gobierno

En ese sentido, Quirós continuó: "Los pacientes de COVID tienen entre 15 y 45 años. Con las vacunas bajan las muertes pero no los contagios. Las vacunas evitan que haya daño". Y sobre el aumento de casos dijo: "Tuvimos un día excepcionalmente alto. Estamos en un promedio de 900 casos por día. Es un número alto porque el pico es 1400. El valle fue de 300 casos. La Ciudad está en un camino intermedio alto y con crecimiento de casos. Todavía estamos lejos del pico".

"Nos han dado 380 mil vacunas, aplicamos 350 mil y tenemos 30 mil turnos. Es muy bueno que hayan aprobado la vacuna de Sinopharm porque es la de mayor cargamento", agregó.

Quirós sobre las nuevas restricciones: "Es importante hacer PCR al llegar a la Argentina"

En cuanto a las nuevas restricciones anunciadas hoy por el Gobierno nacional con el objetivo de evitar la llegada de las nuevas cepas y desalentar los viajes al exterior, señaló: "Es importante hacer PCR al llegar a la Argentina. La tasa de positividad de quienes llegaron al país está entre 0,5% y 1%".

"Tenemos nuestra estrategia de rastreo en la Ciudad. El Estado nacional tiene un equipo moderno en el Instituto Malbrán. A las personas que den positivo, vamos a secuenciar el genoma para saber la cepa", agregó.

Por otro lado, habló sobre la distribución de vacunas y su relación con el Gobierno nacional: "Hay un problema técnico: no hay una base argentina de datos de los grupos de riesgo, por comorbilidad. Por eso se complica la distribución más equitativa. Hemos trabajado por mecanismos de compensación para recibir más vacunas porque tenemos más población envejecida". "Tengo un diálogo normal con Carla Vizzotti como lo tuve con Ginés González García", agregó.

El Gobierno suspenderá vuelos de tres países y exigirá testeos y aislamiento

"Estamos haciendo entre 10 mil y 15 mil testeos por día. Hay 1,2 millones de personas en la Ciudad que son grupo de riesgo y hemos recibido dosis para 180 mil personas. Es un tema de ordenar prioridades en medio de un dolor infinito", dijo.

Asimismo, Quirós comentó. "Se vacunan a los trabajadores de la salud, primero, porque son los que están más expuestos, porque necesitamos que puedan trabajar y porque como es una vacuna que evita la gravedad de la enfermedad, necesitamos que estén los más protegidos para que no contagien. Hay muchos trabajadores de la salud jóvenes. El que no atiende pacientes, no tiene la necesidad de vacunarse'".

"3 de cada 10 mayores de 80 años murieron. Fallecieron personas mayores más que los jóvenes que tienen comorbilidades. El primero orden es la edad. Necesitamos conseguir las vacunas para vacunar lo más rápido posible. Pedimos disculpas por las demoras en las vacunas. Tenemos capacidad para vacunar a más de 30 mil personas. Hoy se vacunaron entre 10 mil y 12 mil personas. En el país hay 15 millones que componen los grupos de riesgo", concluyó el ministro.

