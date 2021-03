El Gobierno suspende vuelos de tres países y exigirá testeos y aislamiento

El Gobierno nacional dispuso que a partir de este sábado 27 de marzo se suspenden los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México. Además, habrá más controles para argentinos que regresen del exterior como que deben pagar tres test de coronavirus, que en caso de ser positivos, deberán aislarse en lugares indicados por las autoridades, alojamiento que también deberán pagar de su bolsillo. Asimismo, quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen.

Según comunicó el Gobierno de forma oficial, la decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, será publicada este viernes en el Boletín Oficial. En ella, se estipula que las fronteras estarán cerradas al turismo, por lo que todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no puede hacerlo. En esa línea, serán suspendidos los vuelos regulares provenientes de Brasil, Chile y México, que se suman al Reino Unido.

En ese sentido, agregaron que todos los viajeros deberán hacerse tres testeos de Covid-19: el primero para poder abordar el avión con destino a la Argentina, el segundo al llegar al país y el tercero testeo al séptimo día de ingreso. "Los testeos estarán a cargo del pasajero", aclararon.

Covid-19: los que vuelvan del exterior deberán pagarse el test y el hotel para la cuarentena

En caso de que resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, La estadía en dichos lugares será a cargo del pasajero hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera.

Quienes resulten negativos en el testeo, al ingreso cursarán aislamiento en sus domicilios, y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

Las viajeros que regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen. El Gobierno controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios. "En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal (por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública)", advirtieron

Además, el viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país.

El Gobierno intentará “blindar” las fronteras del país desalentando el turismo

En esa línea, recomendaron a todos los argentinos/ y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas.

Con relación a la comercialización de viajes de egresados, las agencias de turismo deberán presentar protocolos al Ministerio de Turismo y Deportes, y certificación del laboratorio de testeo en destino.

Por qué se suspenden los vuelos de Brasil, Chile y México

El Gobierno tomó estas medidas de frenar la llegada de vuelos provenientes de esos países debido a la preocupación por las distintas variantes del Covid-19 que circulan y que podrían ser más peligrosas.

En el caso de Brasil y Chile, que son países vecinos, tienen muy alta circulación comunitaria de la cepa de Manaos. Mientras que México se incluyó en la lista porque muchas personas vinieron contagiadas de ese país, como un grupo de egresados que llegó de Cancún, aunque no sea cepa Manaos.

Estados Unidos era otro de los destinos que podía haberse restringido, aunque el Gobierno decidió no tomar una restricción particular con este país debido a que no hay transmisión comunitaria de la cepa de Manaos y además no se registraron gran cantidad de contagiados que provengan de norteamérica.

