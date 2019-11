Bloomberg: ¿Quiénes gestan la nueva política exterior argentina post macrismo?

Jorgelina do Rosario y Eric Martin

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, no muestra signos de moderar su postura de política exterior antes de asumir el cargo dentro de un mes y recibirá a un grupo de políticos de izquierda en Buenos Aires este fin de semana.

Fernández fue uno de los primeros en elogiar la probable liberación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de la cárcel. Tuvo un largo almuerzo de cuatro horas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su primer viaje al extranjero desde las elecciones. Y el sábado será el orador principal del Grupo de Puebla, un frente creado en julio que reúne a líderes de izquierda de la región.

Expresidentes como la brasileña Dilma Rousseff, el uruguayo José Mujica, el paraguayo Fernando Lugo y el español José Luis Rodríguez Zapatero son algunos de los miembros más destacados de este autoproclamado grupo progresista que discutirá las prioridades para la región durante una reunión este fin de semana en Buenos Aires que concluirá con una declaración el domingo. En la agenda figuran temas como el cambio climático, la migración y el crecimiento regional.

“El Grupo de Puebla es uno que he apoyado incluso antes de ser candidato presidencial”, dijo Fernández en México. “Es un grupo diseñado para solucionar problemas en América Latina. Nada más que eso”.

Felipe Solá: "Me estoy acostumbrando de a poco a la idea de ser el canciller"

Fernández aún no ha aclarado si permanecerá en el Grupo de Lima, el cual apoya al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. La decisión de Argentina sobre Venezuela podría perjudicar su posición con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y poner en riesgo su capacidad de renegociar una línea de crédito de US$56.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.

Fernández, quien asume el cargo el 10 de diciembre, aún no ha anunciado quién será su ministro de Relaciones Exteriores. Hasta entonces, éstas son las personas clave de Fernández en asuntos de política exterior, quienes no actúan como un equipo unificado:

Felipe Solá

Solá, de 69 años, es uno de los asesores más cercanos de Fernández y siempre viaja con él al extranjero. Ingeniero agrónomo, es diputado nacional desde 2009 y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de Néstor Kirchner. Antes de eso, fue ministro de Agricultura entre 1993 y 1999.

“Me estoy acostumbrando de a poco a la idea de ser el canciller”, dijo Solá durante una entrevista con una estación de radio local.

Aunque su papel aún no está definido, no ha dudado en hacer declaraciones sobre la política exterior de Argentina. Durante la visita de Fernández a México, Solá dijo que el país no cambiará su opinión sobre la situación en Venezuela debido a la deuda con el Fondo.

Jorge Argüello

Argüello, de 63 años, es el exembajador de Argentina ante Naciones Unidas, Estados Unidos y Portugal. Nacido en la provincia de Córdoba, es abogado y diplomático de carrera. Argüello es amigo de Fernández desde hace 40 años, aunque no ha participado en sus viajes internacionales en lo que va del año.

Antes de eso, fue dos veces legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Es presidente de la Fundación Embajada Abierta, una consultora en Buenos Aires. En un artículo reciente publicado originalmente en Le Monde Diplomatique, definió a Argentina como “un país que juega con las reglas que imponen otros” y que debe organizar su agenda internacional con un delicado equilibrio entre sus propios intereses nacionales y el consenso con otras naciones.

Marco Enríquez-Ominami

El tres veces candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, de 46 años, también está cerca de Fernández y ha estado influyendo en su agenda internacional. Aunque se define como un amigo y no un asesor, este año ha viajado con el líder argentino a España y México.

Cambiando entre inglés, español y francés, fue visto más recientemente en el lobby del hotel Camino Real en Ciudad de México, hablando sobre los detalles de la próxima reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires, a la que también asistirá.

Enríquez-Ominami, congresista de 2006 a 2010, es fundador del Grupo de Puebla y miembro del Partido Progresista en Chile. Vivió en París durante más de una década.

