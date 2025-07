Regresa la fiebre de las acciones meme con alzas de hasta 39%

El resurgimiento de las acciones meme podría extenderse un día más, ya que GoPro Inc., Krispy Kreme Inc. y Beyond Meat Inc. registran fuertes alzas en las primeras operaciones del miércoles.

El fabricante de cámaras portátiles GoPro se disparó un 39% en las primeras horas del día, mientras que Krispy Kreme subió un 20% y Beyond Meat un 16%. Otras dos acciones favoritas de los operadores intradía mostraban resultados dispares: Opendoor Technologies Inc. cayó hasta un 12%, mientras que Kohl’s Corp. trepó un 1,8%.

Según Daniela Hathorn, analista sénior de mercado en Capital.com, los aumentos masivos en los volúmenes de operaciones y en los precios de las acciones han sido impulsados por una combinación de rumores en redes sociales, short squeezes y rupturas técnicas, pese a que los fundamentales de las compañías no han cambiado.

Krispy Kreme lidera el nuevo rally impulsado por Reddit y Wall StreetBets

“Krispy Kreme parece ser la última incorporación al frenesí”, escribió en una nota. “Al igual que las demás, no hubo noticias significativas que justifiquen el repunte, solo un gran impulso en las ventas minoristas”.

El volumen de opciones de compra sobre Krispy Kreme se disparó el martes, con un récord de más de 100.000 contratos negociados —71 veces el promedio diario de los últimos cuatro años—, según datos de Bloomberg. En el caso de GoPro, se registraron más de 56.000 contratos, el mayor volumen desde 2021.

En los últimos días. Wall Street ha vuelto a quedar cautivada por el resurgimiento de un puñado de acciones populares en el foro WallStreetBets de Reddit, conocido por desencadenar episodios de euforia en papeles altamente especulativos. Las acciones de Opendoor, enfocada en compraventa de viviendas, se dispararon la semana pasada, mientras que las de Kohl’s llegaron a duplicarse durante el martes.

Este miércoles, los operadores minoristas en Reddit buscaban nuevas candidatas. Algunas apuestas se centraban en Krispy Kreme, pero también se mencionaban nombres como Campbell’s Co., Aehr Test Systems, Polaris Inc. y Wendy’s Co., todas con niveles elevados de posiciones cortas y creciente interés comprador.

GZ