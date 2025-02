El Secretario de Estado dijo que EE.UU. no retirará sanciones a Rusia hasta acordar fin de la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los aliados europeos que su país mantendrá las sanciones a Rusia al menos hasta que se alcance un acuerdo para poner fin al conflicto de Ucrania, incluso cuando su jefe, el presidente Donald Trump, dijo que probablemente se reunirá con Vladímir Putin para discutir un acuerdo antes de finales de febrero.

Rubio aseguró a un grupo de homólogos europeos en una llamada el martes que las sanciones no se levantarán antes de eso, según personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas. La conversación tuvo lugar después de que Rubio se reuniera el martes en Arabia Saudita con otros funcionarios estadounidenses en la reunión cara a cara de más alto nivel con sus pares rusos desde la invasión a gran escala a Ucrania por parte de Moscú en 2022.

Ucrania y los aliados europeos fueron excluidos de esas conversaciones, lo que suscitó temores más allá de Kyiv de que EE.UU. llegara a un acuerdo con Putin para poner fin a los combates que sacrifique la seguridad de Ucrania y Europa, dando un vuelco a años de política estadounidense.

Al hablar más tarde en Florida, Trump hizo poco para calmar esas preocupaciones. “Rusia quiere hacer algo”, dijo, y añadió que estaba “mucho más tranquilo” de que se pudiera llegar a un acuerdo tras las conversaciones de Riad.

Por el contrario, Trump dijo que estaba “decepcionado” al escuchar que los funcionarios ucranianos se quejaron de haber quedado fuera de las conversaciones. Culpó de la invasión rusa a los dirigentes de Ucrania bajo el presidente Volodímir Zelenski y dijo que “nunca deberían haberla iniciado. Podrían haber llegado a un acuerdo”. Señaló su apoyo a la celebración de nuevas elecciones tras un acuerdo.

Cumbre Trump - Putin

Cuando se le preguntó si se celebraría una reunión con el líder ruso antes de finales de mes, Trump dijo “probablemente”, sin dar más detalles. Anteriormente, en Riad, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que ambas partes habían discutido una reunión entre los líderes, pero que era poco probable que tuviera lugar la semana que viene.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles que no se podía descartar una reunión entre Putin y Trump antes de finales de febrero. Las conversaciones entre EE.UU. y Rusia fueron un primer paso importante para restablecer las relaciones bilaterales, aunque es imposible resolver todos los problemas en un día, dijo.

La preocupación es que si “Trump quiere tanto que esto termine y parece estar buscando oportunidades económicas con Rusia”, podría “haber un final rápido y terrible para el conflicto”, dijo Andrea Kendall-Taylor, exfuncionaria de inteligencia y ahora directora del Programa de Seguridad Transatlántica en el Center for a New American Security. “Eso es lo que realmente me preocupa”.

LM