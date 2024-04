La tecnológica Globant no tiene prisa por regresar a la oficina

Un gigante tecnológico con una plantilla de 30.000 empleados no tiene prisa por regresar a la oficina.

Las elegantes instalaciones de la empresa de software Globant SA, en el centro de Buenos Aires, cuentan con espacios abiertos, curvilíneos escritorios y vistas panorámicas del río Uruguay. Los empleados pueden, entre otras amenidades, encender la parrilla para disfrutar de un asado argentino, jugar al ping-pong, ir al gimnasio o incluso montar un toro mecánico.

Conozca nuestro canal de WhatsApp

Pero los trabajadores no están obligados a estar allí. Martín Migoya, director ejecutivo de Globant, ha optado por no adoptar una política de regreso a la oficina para sus casi 30.000 empleados en 33 países, lo que convierte al gigante del software en una de las mayores empresas tecnológicas del mundo por número de empleados en conservar el formato de trabajo remoto.

Trabajo remoto: ¿cuáles son las ventajas y desventajas?

No es que Migoya no aprecie el trabajo en persona. En una entrevista con John Micklethwait, redactor jefe de Bloomberg, afirmó que, tras la pandemia, ha ido ampliando sus oficinas y los empleados están poco a poco regresando. Pero esto ha sucedido “sin poner una pistola en la cabeza de nadie”, indicó.

Migoya dijo que su impulso inicial fue: “Hagamos que todo el mundo vuelva”. Pero ha optado por una venta más suave que incluye hacer las oficinas más flexibles y acogedoras. “Nos hemos dado cuenta de que la gente viene, se reúne y utiliza nuestras oficinas de forma diferente, y hemos ido modificando nuestras oficinas para atender a esa nueva realidad”, afirma.

Cambios pospandemia

Tras la pandemia, los equipos de Migoya rediseñaron las oficinas, sustituyendo los escritorios individuales por mesas redondas en las que caben varias personas y creando espacios adicionales de descanso y puestos de trabajo tipo cabinas telefónicas para reuniones privadas.

La falta de una política de regreso a la oficina de Globant contrasta con el enfoque de Apple Inc, Google de Alphabet Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc, que han implementado medidas para que los empleados regresen a sus escritorios. Incluso el gigante del comercio electrónico MercadoLibre Inc, también de origen argentino, exige a sus directivos que pasen el 20% de su tiempo en la oficina por trimestre, según una portavoz de la empresa

En Estados Unidos, donde Globant tiene siete oficinas, las empresas registran tasas de asistencia del 63% de los niveles anteriores a la pandemia. Nueva York y Miami están a la cabeza, con niveles cercanos al 80%. San Francisco se sitúa por detrás de otras grandes áreas metropolitanas de EE.UU., con un 45%, según el índice nacional de edificios de oficinas de Placer.ai.

Globant, entre cuyos clientes se encuentran los LA Clippers de la NBA, se encuentra en las primeras fases de contratación de otros 20.000 empleados en los próximos cinco años como parte de una inversión de US$1.000 millones. La empresa, con sede en Montevideo, Uruguay, continúa abriendo oficinas fuera de su gran centro de Buenos Aires. El año pasado inauguró una sede en Tandil, una ciudad agrícola a tres horas al sur de la capital que apenas tenía presencia tecnológica.

“Hemos sido muy flexibles y seguiremos siéndolo”, dijo Migoya en la entrevista. “La oficina debe ser un punto de atracción para que la gente se reúna, y no solo el escritorio en el que hacemos nuestro trabajo. Es un motor de conexión para la empresa”.

Traducido por Paola Torre.