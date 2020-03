Trafigura prevé contracción histórica de demanda de petróleo

Javier Blas

La demanda mundial de petróleo se está contrayendo a un máximo histórico y pronto podría caer hasta 10 millones de barriles diarios, según Saad Rahim, economista jefe del gigante petrolero Trafigura Group.

El consumo mundial de petróleo se está contrayendo rápidamente a medida que los países occidentales intensifican su lucha contra el creciente brote de coronavirus, dijo Rahim en una entrevista. Trafigura es una de las tres principales casas comerciales independientes de petróleo del mundo, junto con Vitol Group y Glencore.

“Creemos que la demanda de petróleo pronto podría contraerse en cerca de 10 millones de barriles por día, con tal vez más por venir”, dijo Rahim. “No hemos visto un evento de demanda como este en la historia”.

Rahim dijo que espera que cada día sea peor para la demanda de petróleo “durante algún tiempo”.

“Las personas no se mueven. No están manejando. No están volando”, dijo. Y eso sin contar el “impacto económico de la crisis”, que también reducirá la demanda, dijo.