Trump subestima los daños cerebrales sufridos por sus tropas en el ataque de Irán

Josh Wingrove

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente minimizó la gravedad de las conmociones cerebrales sufridas por las tropas estadounidenses durante un ataque con misiles iraníes, mientras el total de lesionados se elevó a 109.

Trump conversó con Fox Business en una entrevista este lunes, luego de que el Departamento de Defensa dijera que 109 miembros del ejército estadounidense, o 45 más de la cifra divulgada previamente, habían sido diagnosticados con una “lesión cerebral traumática leve” después del ataque iraní del 8 de enero contra la base aérea Al Asad en Irak. Dicho ataque fue en represalia por el asesinato estadounidense del general iraní Qassem Soleimani, un acto que Trump menciona regularmente en su campaña electoral.

“Aterrizaron de una manera que no impactó a nadie”, dijo Trump sobre el ataque con misiles de Irán. “Y cuando entraron y me dijeron que nadie había muerto, me impresionó y, ya sabes, detuve algo que habría sido muy devastador para ellos”. No especificó qué fue lo que detuvo.

Dijo que posteriormente supo que hubo heridos con “traumatismo craneal”. El mes pasado, Trump describió las lesiones como “dolores de cabeza” y dijo que no las consideraba similares a otras heridas, como perder una extremidad. Reiteró ese sentimiento el lunes.

“Traumatismo craneal, eso existe, pero es algo que, ya sabes, lo vi de una manera un poco diferente a la mayoría y no voy a cambiar de opinión al respecto”, dijo Trump el lunes.

De los 109 heridos, 33 no han regresado al servicio activo. Veintiuno de ellos han sido transferidos de regreso a Estados Unidos para someterse a una evaluación y tratamiento adicionales, dijo el lunes el Departamento de Defensa.

