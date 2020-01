Así son los misiles que usó Irán para atacar a Estados Unidos

La tensión internacional crece aún más tras el ataque de Irán contra bases militares de Estados Unidos en Irak en represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani. Según confirmó el gobierno estadounidenses, "decenas" de milies cayeron en la noche de este martes en las bases de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde está desplegada la mayor cantidad de tropas estadounidenses, y la de Erbil.

El ataque de este miércoles ocurrió después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qassem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

Según las primeras informaciones, se trata de los misiles Fateh-110, un cohete balístico de superficie a superficie de combustible sólido que se considera el primer misil preciso de corto alcance fabricado por el país asiático.

La primera generación llegó en 2002 producido por la Organización de Industrias Aeroespaciales de Irán. Sin embargo, luego fueron optimizando sus funciones con un alcance de 300 km y una velocidad Match 3. Tiene un diámetro de 610 mm y una longitud de 8,86 metros.

Las nuevas versiones de este misil modifican otros aspectos, mientras que mejoran considerablemente el alcance y la carga útil. Por eso, Irán también fabricó el Fateh-313, con un alcance de 500 km, y el Zolfaghar, que ya llega a los 750 km de distancia.

If reports are correct, required range and flight profile in videos would indicate use of precision-guided solid-propellant Fateh class missiles (Fateh 110, Fateh 313, Zolfaghar) with a warhead of about 500kg