Xi Jinping se reunió con líderes empresarios en señal de apoyo al sector privado

El presidente chino, Xi Jinping, encabezó el lunes una reunión con el cofundador de Alibaba Jack Ma y otros destacados empresarios, una señal del respaldo de Pekín a un sector privado que ha estado marginado durante mucho tiempo y que ahora se considera clave para reactivar la segunda economía más grande del mundo.

El líder del país reunió a muchos de los nombres más importantes del mundo empresarial chino de la última década, que representan industrias que van desde la fabricación de chips y los vehículos eléctricos hasta la inteligencia artificial. La cumbre demostró la postura más suave de Pekín hacia las empresas que impulsan la mayor parte de la economía, en momentos en que Washington intensifica una campaña de aranceles globales que podría tener un fuerte impacto debilitante.

Xi pronunció un discurso después de recibir a Ma, Wang Xing, de Meituan, y Lei Jun, titular de Xiaomi Corp., según informaron medios de comunicación estatales. También estuvieron presentes Wang Xingxing, de la startup de robótica Unitree; Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, y Ren Zhengfei, fundador de Huawei Technologies Co., considerados figuras clave en la ambición de China de reducir su dependencia de la tecnología estadounidense. Xi estrechó la mano de Wang, Ren y Ma, de Unitree.

El líder chino instó a los fundadores y directores ejecutivos reunidos a mantener su espíritu competitivo y tener confianza en el futuro del país, haciendo hincapié en que los desafíos a los que se enfrentaban eran “temporales”. Prometió eliminar las tasas o multas irrazonables contra las empresas privadas y nivelar el campo de juego competitivo, una queja común de los empresarios en un sistema dominado por el Estado. El lunes, el parlamento chino dijo que revisaría las leyes centradas en la promoción de la economía privada.

“Es necesario eliminar con determinación todo tipo de obstáculos para el uso equitativo de los factores de producción y a la participación justa en la competencia del mercado”, declaró Xi a los empresarios, según Xinhua. Pekín debe “seguir promoviendo la apertura justa del campo competitivo de la infraestructura a todo tipo de entidades comerciales, y seguir haciendo grandes esfuerzos para resolver el problema de la financiación difícil y costosa para las empresas privadas”, aseveró Xi.

El fundador de Tencent Holdings Ltd., Pony Ma, cuya WeChat fue pionera en el concepto de “superaplicación” que desde entonces ha sido elogiado por Elon Musk, también asistió, informó CCTV. También lo hicieron Wang Chuanfu, de BYD Co., y Robin Zeng, de Contemporary Amperex Technology Co Ltd., lo que puso de manifiesto el rápido ascenso de China en el sector de los vehículos eléctricos.

“Esta es la señal más fuerte que China podría dar para impulsar la confianza social. El hecho de que el propio Xi Jinping se presente para reunirse con los empresarios pone de relieve la importancia política de este encuentro”, señaló You Chuanman, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur.

Ma fue la víctima más destacada de la ofensiva de Xi contra internet y el sector privado en 2020, cuando las autoridades frustraron la exitosa oferta pública inicial de Ant Group Co., filial de Alibaba. Ese episodio dio inicio a una campaña que duró años para reforzar el control estatal sobre la economía, frenar a la clase multimillonaria del país y desviar recursos hacia las prioridades de Xi, entre ellas la seguridad nacional y la autosuficiencia tecnológica. Ma, que en su día fue uno de los empresarios más abiertos de China, desapareció en gran medida de la vista pública después de la represión.

Pero recientemente las autoridades han adoptado un enfoque menos combativo, a medida que la economía China se desaceleraba y las empresas se alineaban con el impulso de Xi hacia el liderazgo en áreas como la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial china

El modelo de IA Qwen de Alibaba ha obtenido buenos resultados en las pruebas de referencia oficiales y ha puesto de manifiesto la creciente relevancia de la empresa en este campo. Apple Inc. está incorporando la tecnología de IA de Alibaba en los iPhones chinos, un voto de confianza en su destreza.

No está claro hasta qué punto las autoridades piensan cambiar su postura respecto del sector privado. Una fuerte muestra de apoyo por parte de Xi casi con certeza añadiría combustible al repunte del mercado de valores y reavivaría el espíritu emprendedor entre los empresarios, pero mucho dependerá de si las autoridades adoptan medidas políticas más concretas.

Pocos observadores de China esperan que el gobierno vuelva a su postura anterior a 2020, incluso mientras busca apuntalar la economía ante una posible guerra comercial con Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Traducción editada por Paulina Munita.