En un contexto adverso, Abuelas de Plaza de Mayo restituyó al nieto 140

El anuncio efectuado este lunes por Abuelas de Plaza de Mayo sobre la restitución del nieto número 140, cuya identidad fue restaurada gracias al trabajo de la organización, sirvió en el programa "Comunistas" como apunte de una discusión de vigente actualidad: la transformación que impulsa el oficialismo sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Con el objetivo de optimizar el erario público y aumentar la eficacia administrativa, el decreto 351/2025 que permite su reformulación fue publicado en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025.

En la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, explicaron que la norma habilita al Gobierno a modificar o eliminar competencias del otrora organismo descentralizado. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido una herramienta vital en la misión que la organización no gubernamental sostiene desde hace 47 años.

El conductor Juan di Natale abrió el programa con el anuncio oficial: “Damos la bienvenida al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenido, nieto 140”. Nacido en 1977 en el centro clandestino La Escuelita, en Bahía Blanca, su historia revivió el pulso de una dictadura que sigue latiendo en cada apropiación. Su hermana Adriana lo buscó toda la vida", expresó. La alegría de la restitución chocó de frente con la realidad: los recursos de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y del BNDG están siendo recortados por el Gobierno.

Sergio Abrevaya, abogado y ex legislador, lo explicó con crudeza: “Es una búsqueda difícil. El chico es la prueba. Si no hay Estado, no hay restitución”, evaluó. Horacio César Pietragalla, nieto recuperado y exsecretario de Derechos Humanos, sumó mediante un video enviado al programa: “Actualmente no se realizan visitas escolares a los sitios de memoria, no hay fondos ni abogados para las causas. Estamos frente a un retroceso brutal”, relató. Di Natale lo enmarcó sin rodeos: “Abuelas fue víctima de la motosierra desde el primer día de este gobierno”.

La mesa de "Comunistas" unió voces de distintas disciplinas: desde la denuncia jurídica del diputado nacional Néstor Pitrola hasta la advertencia del psicoanalista Sergio Zabalza: “El propósito del Gobierno es destruir la política de derechos humanos para montar un Estado represivo. Sin el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿cómo seguiremos buscando?”, preguntó. En mayo, la oficialización de la reestructuración del BNDG implicó que perdiese autonomía técnica. La excusa fue “agilizar la gestión”, y su resultado debilitar la herramienta que permitió, al momento, 140 restituciones.

LB / FPT