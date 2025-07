Patricia Bullrich respalda a policías apartados y dispara contra Axel Kicillof: “Siempre del lado de los delincuentes”

En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, un nuevo capítulo de tensión se abrió en la política argentina tras la denuncia que derivó en la separación de 24 jefes policiales de la Bonaerense. La medida fue tomada por el gobierno de Axel Kicillof luego de que una auditoría interna revelara acciones coordinadas para respaldar al excomisario Maximiliano Bondarenko —actualmente candidato por La Libertad Avanza (LLA)— y una presunta conspiración contra la conducción actual de la fuerza.

La situación fue presentada en "Comunistas", donde su conductor, Juan di Natale, ironizó sobre la versión del candidato: “Bondarenko habla de la gran familia que es la policía bonaerense. Qué casualidad que está en un asado y a la semana lo nombran candidato”, dijo, en referencia a un encuentro mantenido entre el candidato y los policías removidos de sus funciones.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la intervención fue motivada por “una denuncia anónima muy completa y con detalles precisos que daban cuenta de la confabulación interna”. Entre las pruebas halladas habría documentos que señalan intentos de reorganización institucional en favor del excomisario, según se mencionó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30.

Frente a la decisión, Patricia Bullrich no tardó en reaccionar. En una recorrida por el Centro de Comando y Acción, la ministra de Seguridad nacional pidió la reincorporación inmediata de los agentes separados y arremetió contra el gobernador: “Kicillof, además de ser inútil, es una persona que odia a la policía y está del lado de los delincuentes”, disparó. Bullrich reforzó esa postura en conferencia de prensa: “Echar a 24 policías porque comparten amistad con alguien que es candidato es un atropello. Esos agentes están en una división ecológica, no en operaciones estratégicas. No se pueden tomar represalias por vínculos personales”, criticó.

El episodio también reavivó cuestionamientos sobre el rol estructural de las fuerzas de seguridad. La diputada Romina Del Plá, invitada al programa, fue contundente: “Toda la policía bonaerense como institución es un problema. Y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tampoco actúa cuando está plagada de responsables de gatillo fácil”, expresó.

Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por el pase a disponibilidad de 24 policías bonaerenses: "Pura persecución política"

Del Plá agregó además que el escándalo le otorga visibilidad al candidato libertario, aunque recordó un dato: según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la represión policial a manifestaciones pacíficas creció exponencialmente en 2025. En solo seis meses se superó el total de personas heridas registrado en todo 2024: 1.251 frente a 1.215. Las detenciones arbitrarias también subieron de 93 a 130 y el porcentaje de protestas reprimidas pasó del 30% al 50%.

“A pesar de ese cuadro, la gente sigue saliendo a la calle”, enfatizó la diputada del Frente de Izquierda. Los manifestantes suelen “prepararse para las represiones: van con barbijos y preparados para todo. Cuanto más masiva es la represión, más difícil es que puedan avanzar sobre los reclamos”, observó.

La trama expresó el uso político de las fuerzas de seguridad en plena campaña electoral y abre interrogantes de fondo: ¿hasta qué punto se puede intervenir en una institución armada sin riesgo de desestabilización? ¿Es legítima la defensa corporativa de un candidato desde dentro de la fuerza?.

