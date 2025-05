Un 29,8% de la ciudadanía apoyaría a un gobierno autoritario si lograse resolver los problemas del país

El analista político Raúl Timerman compartió los resultados de una encuesta que indagó en la percepción social sobre deudas y logros de la democracia en Argentina. En la mesa de intelectuales y periodistas del programa "Comunistas", —emitido por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30—, se mencionó que “garantizar la libertad de expresión es visto como el mayor logro de la democracia. Seguido a ello se encuentran la defensa de los derechos humanos y el respeto por las libertades individuales”.

Luego se examinó una aspecto tendiente a conocer el posicionamiento de los encuestados frente al autoritarismo. 29,8% respondió que apoyaría a un gobierno autoritario si lograse resolver los problemas del país, mientras que el 63,7% no lo apoyaría en ninguna circunstancia. 6,5% contestó que no sabe o no contesta. Timerman comparó ese casi 30% con el "núcleo duro de Javier Milei, que no cree en la democracia".

En línea con un fenómeno global donde el avance de sectores políticos de ultraderecha minan valores democráticos, y con el telón de fondo de casos de crecimiento económico como el que encarna China, la encuesta arrojó datos sobre distintos posicionamientos.

Según el analista, que el hecho de garantizar la libertad de expresión sea visto como el mayor logro de la democracia seguido de la defensa de los derechos humanos y el respeto por las libertades individuales evidencia que "los valores progresistas son los que más se perciben como logros del sistema".

Juan di Natale planteó una mirada crítica: “Debería ser naturalmente aceptado en democracia, y no ser considerado un logro. Aparentemente hoy no pasa. El logro más valorado no debería ser la libertad de expresión”, expresó. Ambos coincidieron en que la democracia parece estar cumpliendo apenas con lo mínimo indispensable.

Fuente: Pulso Research

Luego, el analista problematizó el concepto mismo de democracia: “Falta instrucción cívica en la sociedad. Hay muchas formas de democracia que no conocemos, pero que existen”, subrayó.

Según Milei los periodistas "entrenan" para sacar a los entrevistados

La encuesta también reveló qué cuestiones son consideradas deudas pendientes del sistema: la distribución de la riqueza, el crecimiento económico y la impartición de justicia. “Las dos primeras son deudas tanto para los sectores conservadores como para los progresistas”, concluyó.

BR / FPT