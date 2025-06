Lucía Klug, diputada de Unión por la Patria: "La búsqueda de la unidad durante este año no existe"

En un año electoral signado por realineamientos entre las principales fuerzas políticas, el Frente Patria Grande, de extracción peronista, busca delinear una estrategia diferenciada y con fuerte impronta identitaria. Lucía Klug, diputada bonaerense de Unión por la Patria (UxP) y militante del espacio, dio definiciones clave sobre el escenario político actual y las tensiones internas que atraviesan al peronismo.

En referencia a los desencuentros entre sus máximos dirigentes, Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner, líder del PJ y expresidenta, Klug se pronunció sobre las dificultades que encuentra en la actualidad la búsqueda de la unidad partidaria. En esa línea, afirmó que Patria Grande evalúa presentar candidaturas en todas las secciones electorales excepto en la tercera, dado que no rivalizarán con CFK.

El objetivo: marcar una identidad propia: "Somos consecuentes con no volver a tolerar ciertas candidaturas, el famoso ‘tragarse un sapo’”, graficó. La diputada dejó en claro en el estudio del programa "Soy casta" que no se trata de una estrategia de ruptura sino de sostener coherencia política: “Nosotros no creemos en las cuestiones refundacionales como sí lo hace Milei. Cristina fue la mejor presidenta en la vuelta a la democracia. Es una referencia”, apuntó.

La mención a Javier Milei no fue casual. Para Klug y el espacio que integra, cuyo principal referente actualmente es Juan Grabois, el objetivo de fondo está en el mediano plazo: “Ojalá que haya unidad. Nos parece que tal vez el 2025 sea un año para repensar la coalición. La búsqueda de la unidad durante este año no existe, pero en 2027 hay que ganarle a Milei. Con que este año cada uno presente su lista, está bien que sea así”, sostuvo.

Sobre la reciente cumbre mantenida entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Klug se mostró cauta: “Ojalá que haya unidad", se esperanzó. Sin embargo, también planteó que la discusión de fondo no puede obviarse. “Estas elecciones no definen si sigue Milei o no, pero sí pueden envalentonarlo”, señaló la periodista Carmela Bárbaro en sintonía con el diagnóstico. Klug fue más directa aún: “En octubre hay que buscar votos en contra del libertario. No importa de dónde vengan, sino que existan”, aseguró.

Desde Patria Grande saben que las elecciones legislativas provinciales de septiembre les permitirán mostrar gestión territorial, mientras que en octubre se jugará una pulseada mayor: frenar a Javier Milei en el Congreso Nacional y sentar las bases de una nueva mayoría de cara a 2027, según consideró la entrevistada. La apuesta actual es clara: disputar sin romper, marcar diferencias sin desunir y reconstruir una alternativa con anclaje en ideas, programa y representatividad real.

BR / FPT