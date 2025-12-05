Crece el debate por el “lobby de las falsas denuncias”: alertan sobre desinformación y retrocesos en materia de género

En el programa “Bienvenidos al tren” de Bravo TV se abrió un debate sobre el llamado “lobby de las falsas denuncias” por violencia de género, una narrativa que —según periodistas especializadas— se expandió en los últimos años y ya opera en distintas provincias del país. La periodista Thamina Habichayn, integrante de una red de medios digitales, explicó que desde 2020 comenzaron a registrar casos aislados en Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Pero desde 2024, aseguró, las menciones crecieron al punto de formar “una industria” con actores organizados.

Habichayn señaló que en todas las provincias se repite el mismo mecanismo: se toman casos excepcionales para presentarlos como si fueran habituales. Sin embargo, los datos desmienten esa idea. En Santa Fe, dijo, el índice de denuncias falsas acreditadas es “cero”. Y en toda Latinoamérica el porcentaje de falsas denuncias por violencia de género o abuso sexual es menor al 1%.

La periodista detalló que detrás de esta narrativa aparecen abogados, organizaciones, familiares de denunciados y legisladores que comparten argumentos comunes: el desprestigio de la denunciante, la figura de la “mala madre” y la inversión de roles que convierte al agresor en víctima. Uno de los recursos más utilizados es el Síndrome de Alienación Parental, una teoría sin aval científico que, según recordó, está repudiada por organismos de salud y prohibida en varias jurisdicciones.

El informe que presentó su red de medios define al lobby de las falsas denuncias como “la última frontera de la ultraderecha”. Consultada por Juan di Natale, Habichayn explicó que esta ofensiva apunta directamente contra logros del movimiento feminista, como el reconocimiento de la palabra de las víctimas y las infancias en los procesos judiciales. “No son casos aislados, es un ataque político a los avances en materia de género”, afirmó.

En el panel también advirtieron que proyectos para agravar penas por denuncias falsas podrían desincentivar que las mujeres denuncien, en un sistema que ya es lento y revictimizante. Habichayn insistió en que la desinformación genera desconfianza en la Justicia y obstaculiza el acceso a derechos.

Hacia el cierre, recordó que a nivel general el índice de denuncias falsas en delitos comunes ronda el 3%, mientras que en violencia de género baja a entre 0,53% y 0,8%, muy lejos de la narrativa instalada en redes y espacios políticos.

