Diego Valenzuela: "El PROCREAR fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país"

"El PROCREAR fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país", expresó en la red social X el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Exiliado de las filas del PRO, el dirigente actualmente integra La Libertad Avanza (LLA) y encabeza la lista de candidatos a senadores en la Primera Sección Electoral para los comicios legislativos bonaerenses del próximo 7 de septiembre. En la publicación agregó: "Hoy me alegra anunciar que firmamos con el ministro @LuisCaputoAR la primera municipalización del exPROCREAR (en Martín Coronado, Tres de Febrero) para poder licitarlo y que se terminen las viviendas con la iniciativa privada y el crédito".

El jefe comunal añadió que “el kirchnerismo le regalaba casas a sus amigos”, al denunciar que “de las 17.134 viviendas entregadas durante el gobierno de Alberto Fernández, 4.900 fueron concentradas en solo tres municipios kirchneristas: Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora”, según mencionó en el mensaje.

Sin embargo, la postura del dirigente libertario rápidamente encendió la polémica. Usuarios de X le recordaron su propio archivo, cuando en campaña por la reelección celebraba los avances de las obras del PROCREAR en Tres de Febrero. “Hace unos años no te parecía una injusticia”, retrucó un seguidor, compartiendo fotos del intendente en el predio donde se proyectaban las unidades habitacionales. El candidato también cosechó críticas en el programa "QR!", por Bravo TV.

Patricia Bullrich prometió planes PROCREAR, la línea de créditos que el Gobierno eliminó el año pasado

El analista económico Guido Bambini recordó el alcance de la política pública: “El PROCREAR fue creado en 2012. Permitió la construcción de 130 mil viviendas, más de 500 mil soluciones habitacionales, 200 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Actualmente quedan 100 mil obras inconclusas bajo este Gobierno: 17 mil desarrollos urbanísticos, 16 mil viviendas y 67 mil mejoras que no se terminaron”, enumeró.

La decisión de Valenzuela no solo abre un nuevo capítulo en la política habitacional, sino que también expone la grieta entre el pasado reciente y las definiciones actuales sobre el rol del Estado en la construcción de viviendas para quienes menos recursos tienen.

BR / FPT