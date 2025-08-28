Presuntas coimas en ANDIS: ¿cuál es el nivel de impacto sobre la intención de voto?

Dada la cercanía de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre, el Gobierno intenta evitar que el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se trasvase hacia la intención de voto. Para comprender en qué medida la difusión de una serie de audios atribuidos al desplazado titular del organismo, Diego Spagnuolo, impacta en la opinión pública, la consultora Tres Punto Zero realizó una encuesta nacional sobre 1.200 casos donde midió el pulso de la ciudadanía en términos de evaluación de gestión del gobierno nacional, imagen de dirigentes políticos y del efecto mismo del caso sobre la decisión de sufragio.

En la mesa de "Comunistas" se analizaron los resultados del sondeo de opinión, donde la evaluación negativa de la gestión nacional pasó del 48% al 57% entre julio y agosto, mientras que la positiva cayó de 50% a 39,9%. Se trata del peor diferencial desde el inicio de la gestión: 8,1 puntos abajo. “Es la primera vez que la curva negativa supera con amplitud a la positiva”, señaló el conductor Juan di Natale en la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30.

Según la encuesta, el 37,6% de quienes votaron a La Libertad Avanza en 2023 sostienen que volverían a hacerlo, mientras que un 15,3% afirma que no piensa repetir su voto. Asimismo, un 16,4% reconoce que podría cambiar su decisión. En total, alrededor de un tercio del voto libertario se muestra en riesgo, lo que confirma la existencia de algún grado de efecto corrosivo sobre la base electoral del presidente.

La abogada Tamara Bezares, invitada a la emisión, evaluó: “Muchos votantes de Milei no encuentran aún una alternativa clara, pero expresan su decepción a través del ausentismo. Eso también puede tener un fuerte peso en las próximas elecciones”. El estudio también incluyó una nube de palabras. Cuando se consultó a la ciudadanía qué le evoca el caso de posibles coimas, los términos más frecuentes fueron “corrupción”, “coima”, “chorros” y “opereta”. Entre los votantes de Milei apareció más fuerte la idea de “opereta”, mientras que entre los de Sergio Massa y Patricia Bullrich predominó “corrupción”.

El legislador Gabriel Solano interpretó el resultado: “El 80% de la sociedad considera grave este caso. Lo llamativo es que un 16,4% dice que podría cambiar su voto a partir del escándalo. Puede parecer poco, pero sobre la base electoral de Milei es un número que preocupa”, evaluó.

Encuesta provincial: Alerta entre los candidatos por el poco interés en Octubre

El debate televisivo también puso la lupa en la actitud de Mauricio Macri, quien eligió el silencio tras la difusión de los audios que comprometen a exfuncionarios de su gestión. Para el abogado Pablo Zappulla, ese silencio “no es casual” y se vincula a la expectativa de un eventual fracaso del gobierno libertario: “Macri es demasiado inteligente como para no calcular su momento de reaparición. Sabe que si Milei se estrella, habrá espacio para una nueva construcción política en la derecha”, analizó.

El sondeo expresa un desgaste en la confianza pública en un contexto de recesión económica y malestar social, según se analizó en la emisión. La gran incógnita estriba en si la decepción se transformará en cambio de voto o en abstención electoral, un fenómeno creciente en las últimas elecciones provinciales.

LB / FPT