'Efecto Barbra Streisand': las reflexiones de Jorge Fontevecchia en la UBA respecto de la censura previa en el Gobierno de Javier Milei

Haciéndose eco del fallo del juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien días atrás dispuso por medio de una cautelar que se prohíba la difusión de audios filtrados únicamente cuando se tratasen de Karina Milei, en "Comunistas" se ofreció una edición especial centrada en la controversia latente entre censura previa y libertad de expresión.

En esa tónica, en la emisión del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30 se repasó el encuentro denominado "Libertad de expresión y democracia", jornada organizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde se abordó la medida que se enmarca en la causa de presuntas coimas y retornos en medicamentos para discapacitados por medio de operaciones ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Contó con la moderación de Carlos Mas Velez, coordinador del Programa "Cuestiones de Estado" - FD-UBA y en la mesa expusieron Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Laura Clérico, profesora de Derecho Constitucional, FD-UBA; Adelina Loianno, profesora de Derecho Constitucional, FD-UBA; Pablo Manili, profesor de Derecho Constitucional, FD-UBA) y Jorge Fontevecchia, periodista y cofundador de Editorial Perfil.

Fontevecchia calificó la acción del juez de "contraproducente" y comparó la cautelar con el "Efecto Barbra Streisand", fenómeno en el que la censura termina dándole más visibilidad a un contenido. El término fue acuñado en 2005 por Mike Masnick después de que la cantante estadounidense intentara suprimir la publicación de una fotografía que mostraba su residencia en un acantilado en Malibú, en Los Ángeles, California, tomada para documentar la erosión costera en California, atrayendo inadvertidamente mucha más atención a la fotografía publicada oportunamente en el website distopia.com.

"Hasta que Barbra Streisand presentó la censura, la fotografía había sido vista por cuatro personas, pero después de su pedido de censura la vieron más de 450 mil personas", comparó Fontevecchia.

Hacia el final de su exposición, el cofundador de Editorial Perfil consideró "imposible" que la cautelar pudiese cumplirse. Además la calificó como una "torpeza". Hacia el final de su análisis, Fontevecchia afirmó no tener dudas de que la Corte Suprema anulará la orden del juez de prohibir la difusión de los audios, coincidiendo con la opinión del exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien había definido el amparo como "una vergüenza".

