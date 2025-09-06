El análisis en 'QR!': El Tesoro se desprendió de más de 500 millones de dólares durante la semana

Durante la semana, el Tesoro vendió 543 millones de dólares con el fin de mantener el valor de la divisa dentro de la banda cuyo techo actual es de $1.470. El objetivo: llegar sin sobresaltos no a octubre sino a este domingo 7 de septiembre, día en que serán celebradas las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El analista Guido Bambini analizó en "QR!" el escenario financiero que antecede a los comicios. A contramano de lo que sucede a nivel global, el Riesgo País sube y pasó la barrera de los 900 puntos, mientras el Tesoro se desprende sin pausa de sus reservas internacionales, estrategia que se demuestra insostenible en el tiempo dado que debe realizar precisamente lo contrario: acumular divisas para hacer frente a la serie de vencimientos de deuda. En enero del 2026 vencen 4.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Desde julio, el mercado de dólar futuro ha mostrado incrementos diarios de alrededor de 100 millones de dólares en contratos, con un interés abierto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 5.000 millones de dólares. Además, el BCRA subió encajes y limitó la liquidez y la posición neta en moneda extranjera de los bancos para controlar la presión sobre el tipo de cambio", apuntó el especialista en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

Bambini destacó también que la incertidumbre política y las medidas económicas recientes han impactado en la confianza de los inversores. Respecto de la estrategia económica, citó a Lucas Llach, economista y exvicepresidente del Banco de la Nación Argentina, quien en la red social X publicó: "LO QUE DEBAS HACER HAZLO PRONTO. Llegamos a la elección de PBA, me lo saco de las tripas: sería mejor relanzar todo. Libertad de cambios, flotación con intervenciones sólo en lugares extremos, política de tasa de interés clara (corredor 7 días), idealmente acompañado por más apertura comercial. Siempre para adelante, nunca para atrás (...)". Bambini observó: "Me resulta llamativo que hasta quienes son tan afines al Gobierno estén tan desconfiados de lo que viene haciendo el equipo económico".

A 48 horas de los comicios que se plantean a los dos extremos del arco político como una suerte de plebiscito de la gestión de Javier Milei, el presente financiero parece haberse acercado a un límite de maniobra. El resultado del domingo será, en cualquier caso, el punto de partida para comprender si el Gobierno está dispuesto a seguir por la misma senda a cada vez mayor velocidad o si, por el contrario, se muestra abierto a efectuar cambios en su política monetaria y cambiaria antes de que la pérdida de reservas se vuelva insostenible de cara a los futuros vencimientos de deuda.

