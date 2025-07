El INTI, ¿en la cuenta regresiva hacia su desmantelamiento?

Un duro cuestionamiento al plan del Gobierno nacional para absorber dentro de su órbita a organismos descentralizados y autárquicos generó preocupación en "Comunistas", por Bravo TV. Jorge Schneebeli, exvicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), advirtió que la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, y que cuenta con la venia del presidente Javier Milei, podría plasmarse antes del 8 de julio por medio de un decreto en preparación. La fecha no es antojadiza: ese día finalizarán las facultades delegadas que le permitirían al Ejecutivo avanzar contra el organismo. La medida podría terminar con funciones clave del instituto, con graves consecuencias para la producción, la investigación y el empleo calificado.

“El INTI es un organismo complejo. Se creó en 1957 como un ente descentralizado y federal. Aseguramos que lo que se mide, se mida bien”, explicó Schneebeli, en la mesa del programa, y agregó: “El Gobierno no sabe a qué se dedica el INTI. Hace afirmaciones que no son verdaderas”.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es el principal referente técnico en metrología, análisis industriales, desarrollo tecnológico y asistencia a PyMEs en Argentina. Actúa como organismo certificador de calidad, brinda soporte a empresas de todos los sectores y participa en investigaciones científicas, peritajes judiciales y control de productos.

“Cuando se investiga o se desarrolla tecnología, desde un medicamento hasta una pieza industrial, el INTI asegura que las mediciones sean exactas. También interviene en metrología legal, garantizando que una balanza o un surtidor de nafta funcione correctamente. Eso es parte de la vida cotidiana”, explicó Schneebeli.

Además, el INTI mantiene vínculos con más de 75 países, lo que le permite articular soluciones técnicas sin la burocracia estatal. Cuenta con representación en todas las provincias, a través de sus centros regionales, que funcionan según las necesidades productivas locales. “No es lo mismo lo que se necesita en Córdoba que en Formosa. Centralizar todo en un ministerio es desconocer la dinámica del desarrollo industrial”, advirtió.

Federico Sturzenegger acelera la reforma del INTI antes de perder poder

Según trascendió, el Ejecutivo trabaja en un decreto que modificaría el estatus de cuatro organismos públicos estratégicos –entre ellos el INTI y el INTA–, los que dejarían de ser autárquicos y pasarían a funcionar como “unidades organizativas” bajo el poder central. Para Schneebeli, dicha medida implicaría un retroceso institucional y pondría en riesgo la capacidad de respuesta del organismo. “Perder la posibilidad de vincularnos ágilmente con empresas o con otros países sería muy grave. Y no es algo que se pueda reemplazar de un día para el otro”, apuntó.

Además, denunció que el instituto atraviesa desde hace más de un año una crisis por recortes de personal: “Perdimos 740 personas en 18 meses, un 25% del personal. Hubo retiros voluntarios, contratos no renovados y deterioro de los salarios. No solo se pierde al técnico experimentado, también se corta la formación de los jóvenes, que ya no tienen a quién consultar”, relató.

La advertencia de Schneebeli no es aislada. Especialistas y trabajadores del INTI vienen denunciando que el vaciamiento responde a una lógica económica que busca reducir el rol del Estado en la producción y el conocimiento.

BR / FPT