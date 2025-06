El PRO, a un paso de quedar licuado al interior de La Libertad Avanza

"¿Se acuerdan que el preacuerdo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre consistía en 'violetizarse'? Bueno, ahora también", subrayó Martín Granovsky en "QR" al momento de analizar el presente de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) con miras a aliarse o fusionarse entre sí. La correlación de fuerzas entre los dos partidos que ocupan la derecha del espectro político muestra una asimetría de poder en favor del espacio encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, frente a un debilitado amarillo liderado por el expresidente Mauricio Macri.

El periodista explicó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 que, de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, no va a crearse ningún frente electoral. Mencionó que el PRO se va a teñir de violeta, pero con la promesa de no dejarlo desguarnecido en los distritos donde gobierna. "No me imagino a LLA poniéndole concejales a un intendente del PRO", acotó el conductor del programa, Pablo Caruso, y Granovsky confirmó que precisamente en ese tipo de aspectos será donde el oficialismo se ocupe de proteger a la fuerza que busca deglutir.

El periodista Hernán Letcher trajo a colación rumores que circularon en las últimas horas respecto de que la condena firme que pesa sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad podría jugar a favor de robustecer la posición del PRO, pero Granovsky rechazó la viabilidad del argumento.

En cuanto a las espadas del PRO y su posicionamiento frente al oficialismo, "hay líneas diferentes", mencionó Granovsky, y luego explicó: "Por un lado está Cristian Ritondo, quien es el más entusiasmado porque manejó la negociación; por el otro se encuentra Jorge Macri, que no solo es el actual jefe de Gobierno porteño sino además exintendente de Vicente López, y no está tan entusiasmado", diferenció, con el objetivo de evidenciar que la decisión de subsumirse al interior de LLA no es monolítica.

Macri y Ritondo se reunieron en secreto para evitar un nuevo quiebre del PRO

Hacia el final, Granovsky mencionó que "los mileístas están cuidándose de no parecer antiperonistas dado que en las próximas elecciones buscarán repetir la experiencia de los comicios presidenciales de 2023, donde tuvieron votos de origen peronista", marcando una diferencia sustancial entre kirchnerismo y peronismo, espacios que a los ojos de LLA deben ser distinguidos, estrategia que explica la polarización que Milei enarbola contra la fuerza liderada por Cristina Kirchner.

En el final, el periodista trazó una analogía entre el comportamiento de consumidores y votantes al momento de definir tanto a LLA como al PRO. "Es como en el consumo. A los que les preocupan esas cosas, prefieren comprar primeras marcas, no segundas".

FPT