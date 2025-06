“Esto indigna al votante”: en 'Comunistas' criticaron la reelección indefinida aprobada en el Senado bonaerense

“Más casta no se consigue”, lanzó con ironía el filósofo Julián Fava desde la mesa de “Comunistas”. El programa que conduce Juan di Natale por Bravo TV se metió de lleno en la polémica por la media sanción que obtuvo en el Senado bonaerense, el proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores de esa provincia. La iniciativa, que generó reacciones cruzadas en todo el arco político, encontró en el ciclo televisivo un espacio de análisis crítico, cuestionamiento a la clase política y advertencias sobre el divorcio creciente entre representantes y representados.

El diputado nacional Esteban Paulón desarmó el argumento desde un punto de vista técnico: “En los sistemas parlamentarios, la reelección indefinida tiene lógica porque el Ejecutivo surge del Legislativo, pero nuestro sistema no es parlamentario", explicó. El proyecto, impulsado por el senador Luis Vivona y desempatado por el voto de la presidenta del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, busca eliminar el límite de dos mandatos consecutivos y revierte la reforma que había impulsado por la referente de Propuesta Republicana (PRO), María Eugenia Vidal, en 2016. La media sanción tiene lugar cuando falta poco más de dos meses para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

El clima en la mesa se tornó ácido cuando Fava remarcó: “Esto no tiene que ver con la soberanía popular, sino con el control del poder. Si los partidos no se renuevan, se oxidan”, graficó. Paulón advirtió: “Hay provincias donde el gobernador no puede ser reelecto, pero los legisladores sí. No hay coherencia en las reglas del juego”, evaluó.

La intervención más provocadora llegó desde la economista Mercedes D’Alessandro, quien propuso que “si es por igualdad, la reelección indefinida debería ser solo para mujeres. Hoy solo el 11% de los municipios tienen intendentas. Si aparece una mujer, hay que conservarla”, consideró. La economista lo dijo entre risas, pero con una crítica de fondo: “Si nos podemos atornillar a las bancas, al menos que sea para equilibrar la cancha”, argumentó.

El Gobierno, contra la reelección indefinida de legisladores en la provincia de Buenos Aires: "Hay una casta muy fuerte"

El programa también repasó el rol de Carlos Francisco Kikuchi, exarmador político de Javier Milei, quien comparó al Parlamento británico con la Legislatura provincial y dijo que, si se hubiese limitado a Winston Churchill, “el mundo sería nazi”. Di Natale resumió el sentir general con una invitación al absurdo: “Díganme, camaradas, ¿hay algún argumento serio a favor de la reelección indefinida?”, en referencia a la comparación entre el mítico estadista británico que desempeñó un papel crucial en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y los políticos locales de PBA.

La sesión dejó una imagen nítida: una legislatura que avanza sobre el principio de alternancia en medio de una ciudadanía cada vez más desencantada. Como remarcó Fava, “esto indigna al votante. Cada elección vota menos gente. Este tipo de leyes conspira contra la democracia”.

LB / FPT