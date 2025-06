El Senado bonaerense aprobó la reelección indefinida para legisladores provinciales

En el Senado de la provincia de Buenos Aires obtuvo media sanción este martes el proyecto que le otorgaría la reelección indefinida a los legisladores bonaerenses. Como la votación había quedado 22 a 22, la vicegobernadora Verónica Magario debió tomar la decisión final y expresó: “En esta ocasión me toca desempatar. A diferencia de algunos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley tiene media sanción”.

La actual legislación, sancionada durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, establece un límite máximo de dos mandatos consecutivos para senadores, diputados, concejales y consejeros escolares con el fin de impedir que se perpetúen en el poder; sin embargo, si el proyecto se aprobase en la Cámara de Diputados, los actuales representantes tendrían posibilidad de acceder a la reelección ilimitada, como sucede en el Congreso de la Nación.

Esta iniciativa de Luis Vivona no incluye a los intendentes, como sí lo hace el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que aún no tuvo tratamiento. En la votación, 19 senadores peronistas, 2 senadores libertarios (Sergio Vargas y Carlos Kikuchi), y Marcelo Daletto, integrante del bloque UCR + Cambio Federal, apoyaron la reelección indefinida y, gracias a la abstención de la libertaria Silvana Ventura, la votación quedó igualada.

Javier Milei y Carlos Kikuchi

Votaron negativamente Sofía Vanelli, senadora que responde a Sergio Massa, y los bloques del PRO, La Libertad Avanza, los radicales de UCR+Cambio Federal y el monobloque Derecha Popular, de Joaquín de la Torre.

Federico Fagioli, integrante del espacio de Juan Grabois, criticó el proyecto y avisó que estaba en contra: "No cuenten conmigo ", escribió en su cuenta de X. Al respecto, explicó que este tema no es "prioritaria" y lanzó: "Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo".

El mensaje que subió Fagioli a sus redes sociales

Chicanas y promesas

“La provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento. En un año electoral no hay que debatir temas electorales. Los senadores de la UCR vamos a votar en contra”, dijo en la previa a la votación el legislador radical Agustín Maspoli.

El senador peronista Luis Vivona defendió el proyecto, asegurando que intentaba corregir una legislación que afectaba “el derecho de elegir representantes y de ser elegido. La Constitución provincial no tiene ninguna limitación a las sucesivas elecciones de diputados y senadores, tampoco lo hace en concejales y consejeros. Y si comparamos con el Congreso Nacional, ni senadores ni diputados tienen limitación en sus mandatos”.

Carlos Curestis, de La Libertad Avanza, cuestionó esa postura: “Nuestro bloque dice con mucha claridad no a la reelección. Sí al recambio, a la competencia, a una provincia libre, con futuro y no con dueños”.

El PJ le responde a Milei tras el veto a la emergencia en Bahía Blanca y el Congreso anticipa que buscará voltearlo

Carlos Kikuchi, de Unión, Renovación y Fe, aseguró que su bloque había hecho “un estudio comparativo para ver cómo funcionan las principales democracias del planeta”, y dio un ejemplo: “Winston Churchill ingresa como legislador al Parlamento británico en 1901 y muere en 1965, siendo legislador. Churchill fue durante más de 60 años legislador del Parlamento británico”.

La iniciativa tuvo fuertes repercusiones en distintas organizaciones civiles que mostraron su preocupación sobre el retroceso que esta medida tendría para la renovación institucional, impidiendo la llegada de nuevos actores a los cuerpos legislativos. Frente a estos argumentos, otros sectores argumentaron que es necesario tener líderes con experiencia parlamentaria para garantizar leyes más eficientes y una mejor calidad democrática.

