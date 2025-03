El libertario Eugenio Casielles reveló: "Los equipos de Milei fueron echados, ya no están"

Este viernes, en la pantalla de Bravo TV, los dos extremos del arco político lograron juntarse. El legislador libertario Eugenio Casielles, uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), actualmente enfrentado con Javier Milei, y Gabriel Solano, diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, coincidieron en que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional expresa "desesperación" por parte del Gobierno nacional frente al goteo incesante de dólares de las reservas.

En relación con el mecanismo de endeudamiento con el FMI, Casielles planteó en la mesa de "Comunistas": "El Fondo no le regala nada a nadie. Lo que existe es una deuda adquirida que hay que pagar, y para reducir los intereses se toma nueva deuda. Es como que te presten para pagar lo que ya debés. Es solo eso". El libertario criticó además el destino que el Gobierno le daría al desembolso: "Si fuese para hacer trenes o autopistas sería entendible, pero si se usa para sostener al dólar, no. Que nos digan la verdad", expresó.

El filósofo presente en la mesa, Julián Fava, puso en perspectiva el significado del préstamo: "Cuando aparece el FMI, te empieza a cancelar el futuro", y observó que la única fuerza política que presenta una postura coherente y sostenida en el tiempo respecto del Fondo es la izquierda.

"Milei tiene bravucones y tipos que fracasaron durante 30 años. No hay equipo", disparó Casielles, quien conoce muy de cerca la intimidad del poder libertario ya que es uno de los fundadores de LLA. Juan di Natale no pudo contenerse: "Te lo tengo que preguntar: ¿no se notaba todo eso?", interrogó. Casielles respondió que los equipos de trabajo que antes existían en LLA "fueron echados, ya no están".

Recrudece la interna en Seguridad: Patricia Bullrich desplazó al director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado

El libertario también recordó la consideración que de Patricia Bullrich se tenía al interior de LLA. "Milei decía que Patricia Bullrich mataba bebés, y después cuando llegó el momento está sentada en el gabinete. Todo esto no se podía ver de antemano. Nos engañó. Por eso me fui del partido a los seis meses", sentenció.

"Si hay liquidez, ¿por qué la desesperación por pedir al FMI 20 mil millones?, preguntó Solano. El gobierno sigue perdiendo reservas y las expectativas de estabilidad parecen no tener respiro. “La sociedad parece adormecida, pero el despertar podría ser duro cuando se enfrente con la realidad económica que se avecina”, finalizó Casielles.

BR / FPT