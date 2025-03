El FMI confirmó que Argentina pidió US$ 20.000 millones en el nuevo acuerdo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina solicitó un financiamiento de US$ 20.000 mil millones en el acuerdo que están negociando ambas partes.

Desde el organismo confirmaron que la directora Gerente, Kristalina Georgieva, mantuvo una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, "para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa de Facilidades Extendidas de 4 años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de 20.000 millones de dólares".

Este jueves Caputo señaló que había acordado con Georgieva dar a conocer el monto que se está negociando para dar un signo de confianza en el marco de la volatilidad de los mercados.

FMI: los USD 20.000 M serán segmentados, Luis Caputo podrá mantener domado al dólar, pero resignará las inversiones

"Cualquier paquete acordado y su distribución estarán sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Como hemos dicho, el progreso en el nuevo programa está muy avanzado y el compromiso continúa a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico.”

Este jueves, Caputo anunció que además del desembolso del por parte del FMI, se seumarán fondos adicionales provenientes del Banco Mundial, el BID y la CAF que llevarían las reservas a unos US$ 50.000 millones.

El desembolso del FMI

“Sumando BID, BM y CAF vamos a estar entorno a los US$ 50.000 millones de reservas brutas. La base monetaria es de US$ 25.000 mil millones al dólar oficial y al cambio libre es de US$ 20.000. Entonces, vamos a tener más del doble de reservas que de base monetaria”, afirmó el ministro para dar cuenta de la solidez del programa que se negocia.

En ese sentido, afirmó que “el nivel de respaldo que en unos días tendrán los pasivos del Banco Central no lo hemos tenido nunca. Ni siquiera en la convertibilidad y además con superávit fiscal”.

Luego del anuncio, se generaron dudas sobre el destino de los fondos del FMI. “Lo importante es que van a entrar US$20.000 millones de libre disponibilidad, independientemente del timing, que tenemos cuatro años y medio de gracia”, sostuvo uno de los asesores de Caputo, Felipe Núñez, en declaraciones radiales.

LM