“Volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional demuestra el fracaso del modelo económico actual”

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sumó un nuevo capítulo, esta vez con la confirmación por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, de un desembolso valuado en USD 20.000 millones, lo cual despertó dudas sobre su utilización y el ritmo en el que se entregarían. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el economista, Santiago Fraschina, quien afirmó: “Volver a recurrir al FMI demuestra el fracaso del modelo económico actual".

Santiago Fraschina explicó que el Gobierno apostó al superávit fiscal como herramienta para controlar la inflación, pero esta estrategia no fue suficiente. "Se dieron cuenta de que no alcanza para sostener el tipo de cambio. La inflación no se explica sólo por el superávit fiscal, sino por el tipo de cambio", señaló.

Además, Fraschina destacó que el Gobierno utilizó el denominado dólar blend para contener los tipos de cambio financieros. "El año pasado, la liquidación del sector agropecuario se hacía en el dólar blend en vez de ir a las reservas del Banco Central, lo que permitía controlar los tipos de cambio financieros", explicó. Sin embargo, este mecanismo dejó de ser efectivo y el Banco Central tuvo que empezar a intervenir con sus propias reservas.

Continúa el debate sobre si el tipo de cambio está apreciado o no

El entrevistado también advirtió sobre las señales del mercado que indican un tipo de cambio apreciado. "Salió el dato de febrero y se observa cómo creció la cantidad de argentinos que viajan al exterior y cómo cayó el turismo receptivo. También vemos ciudades de frontera donde la gente cruza a países vecinos para hacer compras. Todo esto muestra un tipo de cambio sobrevaluado", detalló.

Según Fraschina, esto genera un círculo vicioso: "Los que tienen pesos buscan comprar dólares, mientras que el sector agropecuario, al ver que el tipo de cambio está apreciado y crecen las expectativas de devaluación, demora la liquidación de divisas". Como resultado, el Banco Central, en lugar de acumular reservas en el primer trimestre, tuvo que utilizarlas para contener la brecha cambiaria.

Un nuevo endeudamiento que genera dudas

El economista cuestionó la necesidad de un nuevo endeudamiento con el FMI y recordó antecedentes preocupantes: "Cuando el gobierno de Macri tomó los primeros USD 15.000 millones con el FMI, esos fondos se esfumaron en tres meses. Ahora la pregunta es si estos 20.000 millones de dólares adicionales también se usarán para sostener los tipos de cambio financieros".

Fraschina también alertó sobre las futuras obligaciones del país: "Si seguimos usando dólares para controlar el tipo de cambio, después, ¿de dónde sacaremos los fondos para pagar los USD 60.000 millones de deuda con el FMI?".