Tosi: "El FMI tiene requisitos muy estrictos y este DNU puede ser un problema"

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi destacó que el mercado ya había descontado un acuerdo con el FMI desde principios de año, cuando se conoció la visita de una misión técnica. "Este es un tema que ya se introdujo para el mercado como novedad allá por el mes de febrero", explicó.

Según Tosi, la incertidumbre no proviene de si el acuerdo llegará, sino de cómo se va a comunicar y ejecutar: "El problema no es que no haya acuerdo, sino cómo se está gestionando la comunicación y la incertidumbre generada".

Desde el 17 de marzo, el mercado ha visto una dinámica negativa, especialmente en el mercado de cambios. "El Banco Central ha vendido 1.200 millones de dólares en los últimos días", dijo Tosi, destacando que la preocupación se debe a las posibles modificaciones en el régimen cambiario, un tema que ha inquietado tanto a operadores financieros como comerciales.

Desembolsos del FMI: ¿Cuánto impactará la nueva negociación?

Tosi explicó cómo funciona un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, que incluye un período de gracia de varios años para pagar el capital. "Argentina va a empezar a devolver el préstamo en 2026, pero ya se comienzan a negociar los desembolsos", aclaró.

Según el economista, el FMI podría desembolsar una parte considerable de los 20.000 millones de dólares en un primer pago, alrededor del 30%, lo que podría significar unos 6.000 millones de dólares. "Eso ayudaría a aliviar la situación, pero luego se requieren revisiones periódicas", señaló el economista.

En cuanto al destino de estos fondos, Tosi explicó que el gobierno no los utilizará inmediatamente para pagar el capital del préstamo, sino que se distribuirán en pagos regulares, en función de los avances del país en el cumplimiento de las metas económicas establecidas por el FMI.

La falta de consenso político y sus efectos en el acuerdo

Una de las principales críticas de Tosi fue la falta de consenso político sobre el acuerdo. "El gobierno no logró un apoyo político amplio", comentó. A pesar de que el FMI exige un respaldo político sólido para garantizar el éxito del acuerdo, el gobierno argentino optó por emitir un DNU para sortear el Congreso. "El FMI tiene requisitos muy estrictos cuando se trata de acuerdos de acceso excepcional, y este DNU puede ser un problema", advirtió Tosi.

Además, el economista mencionó que el Fondo Monetario Internacional, a través de su Oficina de Evaluación Independiente, ha revisado las condiciones bajo las cuales se otorgan estos préstamos, y señaló que no cumplir con los requisitos de apoyo político podría poner en riesgo el éxito del acuerdo.

¿Alcanzan los dólares para el 2025?

Una de las principales preocupaciones es si los recursos que llegarán del FMI serán suficientes para cubrir las necesidades del país en 2025. Tosi explicó que, antes del 17 de marzo, las expectativas eran más optimistas, pero con la pérdida de reservas del Banco Central, la situación ha cambiado. "Si esta volatilidad persiste, podría preocuparnos", señaló Tosi.

Sin embargo, también destacó que la liquidación de divisas del agro en abril podría ayudar a estabilizar la situación, dándole al gobierno un respiro hasta las elecciones. "Si la volatilidad se disipa antes del 20 de abril, el gobierno podría sortear la principal dificultad de la falta de dólares", afirmó.

Para finalizar, Tosi mencionó que, aunque el acuerdo con el FMI sigue siendo crucial, las decisiones y la forma en que se ejecuten los desembolsos serán clave para la estabilidad económica. "El mercado ya ha descontado el acuerdo, pero ahora lo que importa es la claridad en la ejecución", afirmó.



[https://rudo.video/vod/yigqW5V7ywA]