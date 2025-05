“Ganaron sin abrir un local”: el fenómeno Milei en redes

“Ganaron sin abrir un local”. La frase del conductor y productor de radio y televisión Max Delupi en el programa "Comunistas", emitido en Bravo TV, constituye un cambio radical en la política tradicional. Desde su perspectiva, la irrupción de Javier Milei en la escena pública no fue obra de estructuras partidarias ni alianzas territoriales, sino el resultado de una suerte de "ejército digital" que encontró en las redes sociales un nuevo campo de batalla.

Delupi describió el proceso como un fenómeno de ocupación: “Quedó un vacío en la política y ellos vinieron a ocuparlo con un discurso que, nos guste o no, fue muy efectivo”, observó. Planteó que Milei construyó poder desde un aparato de comunicación que no propone sino que destruye y luego acotó que “la tecnología superó los conceptos de izquierda y derecha. Ya no se pueden usar más”.

Durante el programa, el conductor Juan di Natale buscó profundizar sobre esa hipótesis. Delupi redobló la apuesta: “Hoy deberíamos discutir soberanía cognitiva para poder discutir sobre la democracia. Pero eso no le conviene a la dirigencia argentina, que siempre se salva, no importa del lado que venga”, criticó. También comparó la situación local con los países BRICS, especialmente China e India, donde los marcos digitales difieren radicalmente.

Para Delupi, la política argentina abandonó su razón de ser: “Hacemos comunicación, no política. Nos pasamos el día contestándole a Milei y eso enferma a la sociedad”, opinó. En ese sentido, criticó la falta de debate profundo sobre la tecnología, la renta básica universal o la jornada laboral.

Con frases afiladas y un análisis punzante, Delupi planteó que lo que hoy se discute en el mundo —soberanía digital, renta básica, Inteligencia Artificial— no figura en la agenda política local. Cerró con un diagnóstico contundente: “Esto terminó siendo la fatalidad más grande que pueda tener la democracia argentina, que es Javier Milei”.

LB / FPT