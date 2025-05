Humberto Schiavoni: "Las actitudes de Milei me parecen antirrepublicanas"

Humberto Schiavoni, expresidente del PRO, calificó las actitudes de Javier Milei como “antirepublicanas” luego del desplante del mandatario a Jorge Macri durante el Tedeum por el 25 de Mayo. Sin embargo, admitió que el partido liderado por Mauricio Macri debe “tragarse algunas actitudes” y lograr un acuerdo para “derrotar definitivamente al kirchnerismo”. “No hay ninguna incoherencia ni ninguna contradicción ”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Humberto Schiavoni es abogado, empresario y exsenador nacional del PRO por la provincia de Misiones. Presidió el PRO entre 2012 y 2020. También fue titular de la Corporación Buenos Aires Sur y del Ente Nacional Yacyretá. Anteriormente fue concejal de la ciudad de Posadas y jefe de Gabinete de la Nación por 3 días en diciembre del 2001, cuando Ramón Puerta ocupó la presidencia.

Karina Milei recibe a Ritondo y Santilli en Casa Rosada

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿Qué hay que leer de lo que va a pasar de aquí en más con esta relación entre el PRO y el Gobiernonacional?

Déjeme hacerle un poquitito de historia. Nosotros, desde el PRO, desde el momento en que Patricia Bullrich queda fuera del balotaje, apoyamos orgánicamente la candidatura de Javier Milei. Recordemos que colaboramos fuertemente con la fiscalización para el balotaje y, además, hicimos campaña en el balotaje a favor de Javier Milei y en contra de Sergio Massa.

Una vez que el Gobierno se instaló, hemos acompañado todas las medidas importantes. Acompañamos las medidas de fondo, las que hacían al cambio real de la Argentina, como la Ley Bases y el DNU 70. También sostuvimos los vetos que peligraban el equilibrio fiscal, como era la modificación previsional y la ley universitaria, por ejemplo. Además, acompañamos el acuerdo con el Fondo Monetario y todas las iniciativas que tenían que ver con la normalización de la economía y con aquellos principios con los que nosotros estamos de acuerdo.

Obviamente, le dijimos al presidente Milei de manera leal que no íbamos a acompañar otras medidas, como fue la candidatura del juez Ariel Lijo a la Suprema Corte de Justicia, que desde el primer momento en que trascendió, el propio Mauricio Macri le aclaró a Milei que nosotros no íbamos a acompañar esa designación. Pero en general hemos apoyado.

Cuando se planteó el tema electoral, ustedes recordarán que Milei dijo que quería ir junto con el PRO para derrotar definitivamente al kirchnerismo. Mauricio Macri inmediatamente le dijo que estaba de acuerdo y designó interlocutores para esa negociación, como el caso de Ritondo. Es decir, no hay ninguna incoherencia ni ninguna contradicción con lo que nosotros dijimos desde un primer momento respecto de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Elizabeth Peger: Pero en el medio pasan cosas...

Bueno, en el medio pasan cosas. Se dio la elección de la Ciudad de Buenos Aires donde, por una serie de circunstancias que no sé si vale la pena hacer la autopsia, no fuimos juntos. Y, bueno, hubo un claro ganador, que fue La Libertad Avanza. Pero eso no invalida las coincidencias generales y tampoco invalida el acuerdo electoral de cara a las elecciones nacionales de octubre.

EP: Pero ¿eso pesa más que también otras cuestiones? Se lo consulto porque los vínculos también son importantes, incluso para la construcción política. Prácticamente el presidente Javier Milei jubiló al expresidente la semana pasada en sus declaraciones. Ayer también vimos un desplante hacia el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte de Milei en la Catedral Metropolitana. ¿Se puede acordar pese a todo lo otro?

Yo no creo que haya que banalizar estas cosas. Coincido con usted en que los vínculos y el respeto son importantes en política. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero también creo que hay que tener una mirada un poco más a largo plazo. Una mirada que tenga que ver con los intereses del país y con lo que la Nación necesita. En este sentido, creo que para nosotros siempre paga más la coherencia y trabajar para el país, que a veces tragarse algunas actitudes personales que no nos gustan.

De cualquier manera, le hago una aclaración. ¿Ustedes se acuerdan, en el debate, cuando Milei acusó a Patricia Bullrich de montonera que tiraba bombas en los jardines de infantes? ¿Cómo se volvió de eso a ser, en este momento, la mejor ministra de Seguridad de la historia? Entonces, yo no quiero relativizar las cosas, pero lo que les quiero decir es que en política estas cosas pasan. Tenemos este ejemplo que le digo de Patricia Bullrich y las bombas de los montoneros bastante fresco. Creo que, al lado de no tirarle la mano a Jorge Macri, hay una diferencia. No comparto, claramente no comparto la actitud de Milei.

Milei no quiso darle la mano a Jorge Macri en el acto en la Catedral por el 25 de mayo.

EP: No solamente no le dio la mano, después puso un tuit que lo acusó directamente de traidor.

No, no comparto con usted. Creo que ese tuit no estaba dirigido a Jorge.

EP: Pero si él retuiteó la imagen de Jorge Macri…

Estamos hablando de temas muy menores al lado del episodio que yo le comento, y sin embargo se volvió de eso. Creo que se volvió en función de la necesidad de sacar el país adelante. En política, uno tiene que saber para qué hace política. ¿Para transformar la realidad y solucionar los problemas, o para satisfacciones personales? Particularmente, creo que el PRO tiene una larga historia de trabajar en el otro sentido. Pero insisto en que no comparto esas actitudes. Las actitudes de Milei me parecen antirrepublicanas. Recordemos aquella vez que Kirchner lo dejó pagando con el mismo gesto al expresidente Menem en el Senado. Estamos hablando de un expresidente de su mismo partido. Creo que eso fue incluso mucho más violento.

EP: Ahí no había acuerdo político posible.

Pero eran del mismo partido.

EP: Entiendo que es en el afán de ganar al kirchnerismo, y sostener las políticas que lleva adelante. Pero, ¿es posible tragarse todos los sapos? Eso es lo que pasa con el PRO.

No sé si tragarse todos los sapos. Creo que hay que poner las cuestiones esenciales por un lado, y las accesorias por el otro lado. Más allá de alguna chicana, yo creo que Milei siempre se manifestó con mucho respeto hacia el presidente Macri, que es el presidente de nuestro partido. Creo que esa relación nunca fue puesta en tela de juicio.

Encuesta "El odio a los periodistas": El 62% cree que los ataques de Milei al periodismo dañan la libertad de prensa

EP: Lo llamó ladrón una semana antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires…

No, no fue tan así, pero no importa. Más allá de eso, yo creo que lo importante acá es distinguir lo esencial de lo accesorio. Creo que lo esencial ahora es ponernos de acuerdo para tener una mayoría clara que apoye las transformaciones que el país necesita.

Claudio Mardones: El expresidente Mauricio Macri reconoció la derrota, aunque el presidente Javier Milei lo destrató bastante. Pero, ¿cuál es para usted la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires? ¿El acuerdo se puede extender más allá de las elecciones bonaerenses? ¿Después viene un proceso hegemónico de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre o se abre otra etapa?

No, la verdad es que no lo veo de ninguna de las dos maneras. Creo que es un proceso que se inicia. Hoy la relación con la dirigencia del PRO de la provincia de Buenos Aires es buena. Están ahora trabajando en la arquitectura de las dos elecciones, tanto la provincial como la nacional, y creo que todavía hay mucho para construir, hay mucha confianza que generar. Soy optimista porque conozco a Cristian Ritondo, conozco su trabajo y creo que va a ser un gran acuerdo. Pero no tengo demasiada información, no tengo demasiado elemento de juicio como para aseverar una cosa o la otra. Es un proceso que recién se inicia, y se inicia bajo los mejores auspicios luego de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que fue traumática y caótica. Estoy confiado en que vamos a lograr un buen acuerdo para ambas partes.

TV