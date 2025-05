En La Libertad Avanza, la mayoría de los encargados de ordenar el tablero en las provincias de cara a las elecciones legislativas son los presidentes locales del partido. Bendecidos por Karina Milei, siguen al pie de la letra las órdenes de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Algunos, además, cuentan con la ayuda del equipo informal de Santiago Caputo en asuntos de comunicación. El principal objetivo en buena parte de las jurisdicciones es convertir a radicales y macristas en militantes de Javier Milei para llegar a octubre con listas “puras”. Sin embargo, en distritos complejos y con un armado débil, las alianzas son una posibilidad.

No se puede pensar en una única estrategia de La Libertad Avanza. Hay provincias en las que el armado es fuerte y en otras la constitución del partido aún está en trámite. Pero más allá de los papeles, la variable que define el camino a seguir es la de los vínculos con los dirigentes del PRO, de la UCR, del “peronismo de derecha” y, sobre todo, con los gobernadores.

Elecciones 2025: las múltiples estrategias de La Libertad Avanza en las provincias

En las provincias con gobernadores “amigables”, La Libertad Avanza se presentará como una alternativa opositora al poder local. Es probable que se escuchen críticas hacia las gestiones, pero el ataque tendrá límites. En aquellas jurisdicciones, hacer una alianza no es conveniente porque, en definitiva, si libertarios y mandatarios aliados se quedan con el primer y segundo lugar, llenan el Congreso de votos favorables hacia los proyectos de Milei y dejan afuera al peronismo/kirchnerismo.

A contramano de lo que se hubiera podido suponer en el inicio de la gestión de Milei, los libertarios se entusiasman con los radicales. La UCR, que tiene un comité en cada pueblo de la Argentina, resultó ser una estructura seductora, sobre todo en los distritos grandes o con poderes locales muy arraigados. En La Libertad Avanza piensan que aquellos que se sumen desde el partido centenario pueden aportar dos elementos valiosos: poder de fiscalización y territorio.

Sin embargo, la orden desde Nación para conversar con los radicales es clara: tabula rasa significa que todos son bienvenidos, pero de manera individual y, en principio, se esfuerzan para no tener que cerrar acuerdos partidarios. La Libertad Avanza no quiere cometer el mismo error que el PRO, cuya estructura nunca dejó de ser eminentemente porteña. Karina y los Menem pretenden ser ellos los líderes en todo el país.

La preocupación por construir territorio no es una novedad. De hecho, ese es el motivo por el que la mayoría de los presidentes distritales de La Libertad Avanza son titulares de las delegaciones locales de PAMI o Anses, dos organismos que manejan dinero, programas y personas.

Con la búsqueda de listas “puras” también se espera que quienes lleguen a ocupar una banca en el Congreso o en las Legislaturas estén totalmente alineados. En 2023, Milei tuvo que recurrir a sellos de goma y a partidos oportunistas para poder presentarse y, apenas asumió, hubo una fuga de legisladores. No puede volver a pasar. Ahora, la lealtad es un requisito sine qua non.

Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires marcaron un quiebre en la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. En buena parte de las jurisdicciones, el salto de los amarillos bullrichistas ya había comenzado hace un buen tiempo. Sin embargo, desde el domingo 11, cuentan en las provincias, los teléfonos no paran de sonar y hubo acercamiento, incluso, de amarillos de Mauricio Macri.

Al igual que con el radicalismo, los acercamientos con el PRO pretenden ser individuales. Sin embargo, en Casa Rosada no descartan que en aquellas jurisdicciones donde las elecciones fueron desdobladas, haya alianzas para la contienda local y listas “puras” en octubre. Eso es lo que pasó en Chaco y el acuerdo de los libertarios con el gobernador Leandro Zdero.

Santiago Caputo en los armados provinciales: youtubers y comunicación estratégica

La gran pregunta es si Santiago Caputo logra meter bocado en los armados partidarios. En la lista de la Ciudad, donde pisa más fuerte, el asesor presidencial no logró tener influencia y, en las últimas semanas, se intensificó su enfrentamiento con el armador bonaerense Sebastián Pareja, que responde a Karina.

El asesor presidencial logró acercarse a las jurisdicciones a través de dos carriles. Por un lado, con los viajes de los dirigentes de Las Fuerzas del Cielo a las provincias. El grupo conformado por dirigentes jóvenes y potentes en redes como Daniel “El Gordo Dan” Parisini o Agustín Romo colaboró para impulsar candidatos locales desconocidos.

Por el otro, Caputo puso a disposición sus equipos de comunicación. No sucedió en todos los lugares. Mientras que algunos dirigentes provinciales cuentan que no lo conocen, otros agradecen la ayuda del asesor, Tomás Vidal y Vicente Fernández Moujan (dos expertos en comunicación que, formalmente, no trabajan para el Gobierno, sino que son parte de la consultora Move Group).

CABA: Pilar Ramírez

En la Ciudad el PRO todavía mastica bronca. La Libertad Avanza le tiró con munición pesada a Jorge Macri durante la campaña, pero la tensión entre los espacios no era nueva. La presidenta local del partido y jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, levantó su perfil público a fuerza de duras críticas hacia la gestión amarilla.

Por ahora, en Capital, nadie se anima a responder si la tabula rasa que anunció Adorni alcanza al jefe de Gobierno porteño. La expectativa está puesta en las conversaciones que tengan en el corto plazo Javier Milei y Mauricio Macri.

La Ciudad renueva 13 de las 25 bancas que tiene en la Cámara de Diputados y las 3 que tiene en el Senado.

Buenos Aires: Sebastián Pareja

Pareja está al frente del distrito más grande y complejo de la Argentina y es una de las pocas jurisdicciones donde las conversaciones con otros espacios están más aceitadas. Para las elecciones locales en septiembre no se descartan acuerdos con el PRO.

Ya hubo intendentes amarillos que se afiliaron a La Libertad Avanza, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento) y Ramiro Eguen (25 de Mayo). La lista de los que coquetean es cada vez más larga y gran jefe del grupo que quiere un acercamiento con el oficialismo es el diputado nacional Cristian Ritondo. El otro peso pesado del sector es Diego Santilli.

En AmCham, Ritondo habló de “un frente, una alianza”. Por lo bajo, un libertario bonaerense se queja. “¿Vamos a poner a un puro y a alguien del PRO? Eso va a generar problemas internos porque no podemos quedar afuera los que venimos trabajando desde distintos sectores con Milei”, aseguró.

El propio Milei acaba de repetir lo mismo que ya había asegurado antes de acelerar el enfrentamiento con Macri por las elecciones porteñas. El presidente aseguró que en la provincia su espacio irá junto al PRO: "Le daremos una paliza en las urnas en septiembre, en octubre y en 2027 le vamos a ganar”.

El presidente hace los grandes anuncios por radio y televisión y Pareja es el encargado de recorrer los municipios y cerrar acuerdos. El armado, además de tener que conciliar con macristas, radicales y dirigentes del peronismo de derecha, también debe hacer equilibrio con los dirigentes de Caputo que no se quieren quedar afuera.

El 7 de septiembre los bonaerenses van a elegir 23 senadores titulares y 15 suplentes, 46 diputados titulares y 28 suplentes. Además, se renovarán bancas en los 135 municipios y autoridades de los consejos escolares. En octubre, sin embargo, no hay tanto para repartir: la provincia renovará 13 diputados de 25 y las 3 bancas del Senado.

Chubut: César Treffinger

En la provincia patagónica gobernada por Ignacio Torres, del PRO, Karina Milei designó al diputado César Treffinger como armador y presidente local del partido. El dirigente se presenta como una alternativa opositora al mandatario.

Desde el búnker de Adorni, Treffinger aseguró: “No hemos tenido relación con el PRO. nunca. Esa es la realidad. En Chubut no necesitamos alianzas ni acuerdos”. Sin embargo, la firmeza con la que habló de su distancia con los macristas no se replicó a la hora de hablar de la UCR: “Hay radicales con peluca por toda la Argentina, empezó en el Congreso y es como que fue un agente multiplicador", sostuvo y agregó: “Me han contactado muchos radicales de peso, y nosotros tenemos los brazos abiertos. Estamos conversando, así como me han pedido reuniones peronistas y de otros espacios políticos. Nosotros estamos abiertos en tanto y en cuanto entiendan que este es el partido de Milei”.

Chubut no tendrá elecciones provinciales y en octubre solo renovará 2 de 5 diputados.

Neuquén: Nadia Márquez

La presidenta de La Libertad Avanza en Neuquén es la diputada Nadia Márquez. En la provincia gobernada por Rolando “Rolo” Figueroa el mapa político no responde a la misma lógica que el nacional.

El mandatario lidera una fuerza local, Neuquinizate, en la que conviven dirigentes del PRO, de la UCR y del Movimiento Popular Neuquino. Tan amplio es el espacio que en 2023 Márquez fue primero como candidata de Figueroa y luego dio el salto a La Libertad Avanza.

En la discusión neuquina, Figueroa se presentará como un opositor a Milei a pesar de que en el último año y medio de gestión, con algunas tensiones puntuales, mantuvo un diálogo cordial con el Ejecutivo.

Márquez apuesta a ser la cara de Milei en la provincia y no se descarta que pretenda dar un salto y presentarse como primera en la lista para entrar al Senado. A nivel local, sumó a dirigentes que venían del macrismo, pero que no se sumaron al partido de Figuera, como Savid Schlereth o Nicolás Montero. Con un sector del radicalismo también tiene buen diálogo, sobre todo con el diputado nacional Pablo Cervi, uno de los “radicales con peluca” que rompió con el bloque de la UCR en la Cámara baja.

En Neuquén no habrá elecciones provinciales. En octubre se renovarán 3 de las 5 bancas en Diputados y los 3 senadores.

Tucumán: Lisandro Catalán

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, es el hombre de La Libertad Avanza en Tucumán. Es el único funcionario del Ejecutivo nacional que se sumó como autoridad partidaria en su provincia de origen y se especula con que pueda llegar a ser el primer candidato. Sin embargo, no todos están convencidos y la segunda posibilidad es Manuel Guisone, el coordinador local de las mesas técnicas de La Libertad Avanza.

La particularidad de Tucumán es la cantidad de “filo-oficialistas”. El gobernador, Osvaldo Jaldo, fue el primer mandatario peronista en blanquear su simpatía con Milei cuando, en el inicio de la gestión, instó a sus diputados a romper con el bloque de Unión por la Patria. Desde entonces, siempre votaron en función de las necesidades de la Casa Rosada.

Tucumán es, además, la provincia del máximo referente de los “radicales con peluca”: Mariano Capero. El diputado nacional, que ahora forma parte del bloque Liga de Interior, pretende que La Libertad Avanza se una a nivel local con Roberto Sánchez, de la UCR. “Yo no voy de candidato, pero el Gobierno sabe que si apoyo a Sánchez es un problema para ellos. Estamos conversando. Mi idea es que nos unamos para ir contra Jaldo. Si Catalán no quiere, voy a apoyar a Sánchez. Voy a ir con el que tenga el pensamiento más colectivo porque si se dividen, el gobernador tiene el camino más fácil”, aseguró.

Habrá que ver si en Casa Rosada flexibilizan en Tucumán el requisito “listas puras”. En la provincia, en octubre se renovarán 4 de 9 diputados.

Santa Cruz - Jairo Henoch Guzmán

Jairo Henoch Guzmán es el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y el titular de la delegación provincial de PAMI. Ese cargo lo acaba de llevar a los títulos de los medios nacionales luego de que se filtraran audios y mensajes en los que le pediría que darían cuenta de un sistema de recaudación a través de los sueldos de los empleados del organismo que militan para Milei. El dirigente niega todas las acusaciones y dicen que son una “operación” por la buena performance local que tiene el partido.

En la provincia, Henoch Guzmán asegura que La Libertad Avanza es opositora a la gestión del gobernador, Claudio Vidal. El espacio pretende competir con nombres propios y está enfocado en abrir locales partidarios en cada localidad.

Los santacruceños, en octubre, renovarán 3 de las 5 bancas en la Cámara baja.

Tierra del Fuego: Agustín Coto

Agustín Coto es diputado provincial en Tierra del Fuego y el presidente de La Libertad Avanza a nivel local. El dirigente se jacta de que en su espacio no tiene competidores en la isla gobernada por Gustavo Melella, ya que tanto el PRO como la UCR están desarticulados.

Coto tiene buen vínculo con los funcionarios del Ejecutivo nacional y pretende ser el candidato a senador del espacio.

En 2025, Tierra del Fuego no tiene elecciones provinciales. En octubre, la provincia renovará 2 de las 5 bancas en Diputados y los 3 senadores.

Córdoba: Gabriel Bornoroni

En Córdoba, uno de los distritos más importantes del país, el diputado nacional Gabriel Bornoroni es el presidente de La Libertad Avanza a nivel local y el elegido por Karina y los Menem. Sin embargo, en la provincia gobernada por Martín Llaryora, no es el único dirigente libertario de peso.

El exsecretario de Transporte Franco Mogetta se acaba de afiliar a La Libertad Avanza y fue presentado como un armador, con tareas similares a las de Pareja en Buenos Aires. La decisión de Karina tuvo diferentes interpretaciones.

Hay hablan de una interna entre el dirigente y Bornoroni y quienes dan cuenta de que se trata de una avanzada contra Caputo, que intenta poner un pie en la provincia con su organización, Las Fuerzas del Cielo. El empoderamiento de Mogetta, que fue funcionario del cordobés Juan Schiaretti, también alimenta las versiones sobre posibles acuerdos con este sector del peronismo local.

Desde el schiarettismo lo negaron de manera contundente: “Nada que ver”. Dijeron que Mogetta fue solo un “técnico” en el espacio y que el excandidato a presidente trabaja en su propio partido, Hacemos, de cara a octubre.

Más allá de todas las especulaciones, todas las líneas libertarias confluyeron este fin de semana en un evento de La Derecha Diario. El medio oficialista inauguró una sucursal cordobesa con la presencia de Mogetta, Bornoroni y dirigentes de Las Fuerzas del Cielo como el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

“En principio, la idea es ir con armados puros. Puede haber alguna apertura a que se sumen dirigentes de otros partidos, pero al armado existente. Lo que no va a haber es un marco de alianza”, dice un libertario cordobés. En la provincia, otro actor fuerte muy cercano al oficialismo es el radical Rodrigo de Loredo aunque, por ahora, nadie imagina un acuerdo formal.

En octubre, los cordobeses renovarán 9 de 18 diputados nacionales y los 3 senadores.

Mendoza: Facundo Correa Llano

Mendoza es uno de los pocos distritos en los que la especulación sobre una alianza se sostiene. En la provincia gobernada por el radical Alfredo Cornejo aún no está definido el calendario local y los últimos movimientos políticos alimentan la idea de un acercamiento entre el cornejismo y los Milei. La semana pasada, la vicegobernadora, Hebe Casado, se desafilió al PRO y firmó su ficha libertaria.

El presidente del partido a nivel local es el diputado nacional Facundo Correa Llano, un dirigente de perfil bajo que evita hablar con la prensa. A pesar de la relevancia de su puesto, no es quien concentra el poder local de La Libertad Avanza. Mendoza es la provincia donde también tienen influencia el ministro de Defensa, Luis Petri, y el actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar de Marchi. Todos quieren meter un bocado en el armado.

La cercanía entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, el partido de Cornejo, genera sospechas entre algunos militantes libertarios. “Si Casado, por ejemplo, fuera la candidata hay que saber que va a ser una espía del gobernador. Ellos trabajan para ellos, no para Milei”, dijo un mendocino que desconfía de los radicales.

En la provincia, los mendocinos elegirán 24 diputados y 19 senadores. Y, en octubre, renovarán 5 de las 10 bancas en la Cámara de Diputados.

Santa Fe: Romina Diez

Santa Fe inauguró el calendario electoral en abril con la elección de convencionales constituyentes. Fue la primera vez que La Libertad Avanza compitió con una lista “pura” encabezada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, que terminó en tercer lugar.

La contienda fue interpretada por algunos como un fracaso libertario. En el partido, comandado a nivel local por la diputada Romina Diez, lo niegan y sostienen que haber ganado en Rosario, donde está el 40% del padrón electoral, demuestran que están bien posicionados.

Más allá de las lecturas políticas, los libertarios santafesinos dicen que en la provincia no hay más opción que jugar con listas “puras”, ya que en la coalición que lidera el gobernador, Maximiliano Pullaro, convive el PRO, el radicalismo y el socialismo. También cuentan que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, el bullrichismo de Santa Fe no es tan violeta. Si bien subrayan que la ministra “se porta 10 puntos y apoya en la campaña”, señalan que el dirigente Federico Angelini tiene dirigentes propios trabajando para Pullaro.

Hay posibilidades de que Diez, que es una persona de máxima confianza de Karina, encabece la lista de senadores en octubre, cuando los santafesinos tengan que renovar 9 de 19 diputados y todas las bancas del Senado.

Río Negro: Lorena Villaverde

La diputada Lorena Villaverde es la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro y otras de las que puede llegar a dar un salto en octubre y encabezar la lista para el Senado. La dirigente responde a Karina y los Menem y sostiene una buena relación con el sector de Caputo. De hecho, está planeando coordinar una actividad para la juventud con los dirigentes del asesor.

La situación en Río Negro es similar a la de Neuquén: el gobernador, Alberto Weretilneck, lidera un partido provincialista en el que convergen dirigentes de distintos partidos y su relación con el Ejecutivo nacional ha sido cordial. En el espacio de Villaverde están convencidos de que el mandatario fomenta la aparición pública de figuras que dicen representar las ideas de Milei con la intención de confundir al electorado. “La única que tiene el visto bueno de Karina es Lorena”, subrayan en su entorno.

Villaverde tiene un excelente vínculo con Aníbal Tortoriello, su par en la cámara, que se alejó del PRO. Pero también cuentan que tienen muy buena sintonía con Juan Martín, el presidente del partido amarillo en la provincia, y dicen que aunque formalmente no se concrete un acercamiento, saben que tienen su apoyo.

Los rionegrinos renovarán, en octubre, 2 de sus tres diputados y los 3 senadores.

Corrientes: Lisandro Almirón

El diputado Lisandro Almirón es máximo referente de La Libertad Avanza en Corrientes y su esposa Laura Peralta Marcoré, la presidenta del partido local. La provincia está movilizada porque además de legisladores locales y nacionales, en 2025 se elegirá gobernador.

Todo parece indicar que el sector del actual gobernador, el radical Gustavo Valdés, deberá medir fuerzas con una alianza de opositores y todavía no fijó la fecha de la elección. A fines de abril, Almirón cerró un acuerdo con el senador peronista Mauricio “Camau” Espínola y del evento también participó Pedro “Pirucho” Cassani, actual presidente de la Cámara de Diputados y ex aliado del mandatario.

El último en referirse a un armado amplio de La Libertad Avanza en corrientes fue el senador de la UCR Eduardo Vischi: “Hay una posibilidad de diálogo y entendimiento", dijo y agregó en Radio Dos: “Ellos tienen como premisa crear una estructura partidaria y tratar de ir solo donde pueden, pero entienden que en algunos lugares pueden tener alianza como ocurrió en Chaco”.

Además de gobernador, los correntinos elegirán 15 diputados y 5 senadores. En octubre, renovarán 3 de las 7 bancas en la Cámara baja y los 3 senadores nacionales.

Entre Ríos: Roque Fleitas

Entre Ríos es otra de las provincias amarillas y el gobernador, Rogelio Frigerio, no es reacio a un acercamiento con La Libertad Avanza, sobre todo después del triunfo de Manuel Adorni en la Capital.

La Libertad Avanza tuvo un gran desempeño electoral en Entre Ríos en 2023, cuando logró que Beltrán Benedit asumiera una banca en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la constitución partidaria distrital fue lenta y recién logró el reconocimiento judicial a mediados de mayo.

El presidente local del partido es Roque Fleitas, el padre de la legisladora Rebeca Fleitas, quien ingresó a la Legislatura porteña en 2021. Su pertenencia temprano al universo Milei la convirtió en una de las mujeres de confianza de Karina y hoy tiene influencia en el armado entrerriano.

Misiones: Adrián Núñez

Adrián Núñez es el presidente de La Libertad Avanza en Misiones y la semana pasada recibió la visita de Karina y Martín Menem. El 8 de junio serán las elecciones provinciales y el dirigente asegura que la intención es competir “solos”: “Vamos contra el oficialismo local y contra el PRO y la UCR, que van juntos”, repite.

Núñez se esfuerza por insistir en que La Libertad Avanza local no tiene relación con el gobernador Hugo Passalacqua, que responde al histórico Carlos Rovira. El rol de los diputados misioneros en la caída del proyecto de Ficha Limpia expuso los vínculos entre el Ejecutivo nacional y el mandatario, pero el dirigente se desentiende: “Sé que ellos trabajan a nivel institucional en el Congreso, pero acá no tenemos acercamiento”. La apuesta local fuerte del espacio es el extenista Diego Hartfield.

En Misiones la Casa Rosada también tiene otro aliado: el “radical con peluca” Martín Arjol. El dirigente termina su mandato en diciembre y en junio se presentará como candidato a legislador provincial.

Para algunos, Arjol es la confirmación de que La Libertad Avanza devuelve favores, ya que uno de los diputados que más se expuso para defender los proyectos del oficialismo ahora retrocede en la carrera política. Para otros, el dirigente se enfoca en la construcción territorial con objetivos más ambiciosos a futuro.

En junio, los misioneros elegirán 20 diputados y, en octubre, renovarán 3 de las 7 bancas en la Cámara baja y los 3 senadores nacionales.

San Luis: Carlos González D’Alessandro

Para el Ejecutivo nacional, San Luis parece ser una provincia olvidada. Después de que el senador Bartolomé Abdala fuera corrido del armado local, el diputado Carlos González D’Alessandro tomó el mando y se convirtió en el referente local de La Libertad Avanza.

Por la llegada tardía de González D’Alessandro a la estructura partidaria puntana, el diputado no terminó los trámites para que el partido pudiera presentarse con el sello de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de mayo. El diputado se presentó con la lista “La fuerzas del cielo”.

No fue la única boleta libertaria en San Luis, donde gobierna Claudio Poggi. Rodolfo Negri, que responde a la senadora Marcela Arrascaeta, se presentó con la lista “Viva la libertad, carajo” y Casa Rosada no bendijo a ninguna de las dos opciones. De hecho, los funcionarios de Nación prácticamente no hablan de San Luis.

González D’Alessandro está convencido de que detrás de la división está la mano de Adolfo Rodríguez Saá y sostiene que Abdala y todos los que pretenden dividir a La Libertad Avanza responden al exgobernador. De cara a octubre, no se sabe si el diputado tendrá algún tipo de apoyo desde Nación. Por ahora se enfoca en presentar fichas de afiliaciones y conseguir que la Justicia Electoral le apruebe el partido.

En San Luis, en octubre, se elegirán 3 de 5 diputados y los 3 senadores.

San Juan: José Peluc

El presidente de La Libertad Avanza de San Juan es el diputado José Peluc. En la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el dirigente sostiene que la intención es presentar listas “puras”.

Con respecto al vínculo con el macrismo, en diálogo con Mil20, el diputado aseguró: “Mauricio Macri ha hecho su manifestación y el presidente del PRO (Enzo Cornejo) en la provincia de San Juan también ha hecho su manifestación de no querer estar juntos. Es válido, es respetable, pero le queremos decir a los dirigentes y a sus militantes que el camino de ese verdadero cambio es La Libertad Avanza".

Como sucede en otras provincias, Peluc asegura que el diálogo a nivel individual existe y subrayó las conversaciones que tiene su espacio con la dirigente amarilla María Eugenia Raverta.

En San Juan se elegirán 3 de 6 diputados nacionales y los 3 senadores.

La Rioja: Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados es el vicepresidente del partido nacional La Libertad Avanza y el máximo referente del espacio en su provincia, La Rioja. A pesar de que se convirtió en uno de los dirigentes más importantes del gobierno de Milei, Martín Menem está atento a todo lo que sucede en su tierra, donde en 2023 se presentó como candidato a gobernador.

Ricardo Quintela, el actual mandatario, sabe que los Menem tienen intenciones de volver a ser las personas más fuertes de la provincia y que los dirigentes mantienen conversaciones con todos los espacios que forman parte de la oposición local.

Sin embargo, a mediados de mayo se presentó en la provincia un nuevo espacio que pretende disputar tanto con Quintela como de los Menem. Se trata del Frente Transformación, que dice defender las ideas liberales y es liderado a nivel nacional por Eugenio Casielles, cofundador de La Libertad Avanza y uno de los primeros en ser expulsados por Karina.

La fecha de las elecciones provinciales en La Rioja, en las que se elegirán 18 diputados, no está definida. En octubre, la provincia renovará 2 de las 5 bancas en la Cámara baja.

Santiago del Estero: Tomás Figueroa

Además de las elecciones legislativas provinciales y nacionales, en Santiago del Estero se elegirá gobernador. Todo se votará en octubre. El referente de La Libertad Avanza a nivel local es Tomás Figueroa, un dirigente de máxima confianza de los Menem. De ascendencia árabe igual que los riojanos, el vínculo familiar comenzó con su abuela.

A mediados de marzo se lanzó Despierta Santiago, un espacio que reúne a gente del PRO y del radicalismo opositor en la provincia con el Movimiento Viable. El objetivo es disputarle la gobernación al actual mandatario, Gerardo Zamora. Después del intento fallido de acercarse a La Libertad Avanza, sus dirigentes cuestionaron al referente libertario por ser “funcional” al oficialismo local.

Este sector asegura que hay un pacto entre Figueroa, Menem y el senador José Neder. Sin embargo, el dirigente dice que la intención es “ir solos con una lista pura” porque representan a la “única oposición auténtica” y cuestionó la sintonía de parte de ese sector con el radicalismo de Martín Lousteau.

Además de gobernador, en Santiago del Estero se elegirán 40 legisladores provinciales. En el Congreso renovarán 3 de los 7 diputados y los 3 senadores.

La Pampa: Luciano Ortiz

En La Pampa, el presidente de La Libertad Avanza es Luciano Ortiz, quien también está al frente de la delegación provincial de PAMI. Sin embargo, no es el único que se adjudica la representación del espacio libertario.

Según La Arena, en el espacio hay tres líneas: una que responde a Ortíz, otra que responde al dirigente Nicolás Boschi y una que se autodenomina Tercera posición. “Tal es el conflicto de intereses en la provincia que, según mencionaron fuentes del partido a este diario, Ortiz debió inaugurar un nuevo local porque Boschi no le devuelve la llave del que se encuentra ubicado en la calle Mariano Rosas. También empezó a rodar una pregunta: ¿Luciano Ortiz quiere ser candidato a diputado nacional? ¿O la pelea la ganará Martín Matzkin, quien es muy cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich?”, reconstruyó el medio.

Otro de los nombres influyentes en La Pampa es el de Adrián Ravier, economista e integrante de la Fundación Faro, la organización dirigida por Agustín Laje.

Con distintos frentes internos abiertos, el espacio pretende consolidarse como la oposición provincial al gobernador Sergio Ziliotto. En octubre, los pampeanos renovarán 3 de las 5 bancas en Diputados.

Chaco: Alfredo “Capi” Rodríguez

La alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, fue una de las grandes sorpresas en lo que va del año electoral. Los espacios se unieron en las legislativas de mayo para imponerse sobre el exjefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich. Sin embargo, nadie garantiza que el acuerdo se replique en octubre.

Aquellos que defienden las alianzas en las provinciales y la pureza en las generales ponen como ejemplo el caso chaqueño. De hecho, el presidente provincial de La Libertad Avanza, Alfredo “Capi” Rodríguez, no levantó demasiado el perfil durante la campaña.

Rodríguez tampoco estuvo presente en la reunión que tuvieron el presidente Milei y Zdero luego del triunfo. El dirigente fue involucrado en las denuncias sobre irregularidad en el manejo de los fondos de PAMI y Anses se quedó afuera del cónclave.

En octubre, en Chaco se elegirán 4 diputados de 7 y se renovarán los 3 senadores.

Salta: María Emilia Orozco

En mayo, los salteños fueron a las urnas y la diputada María Emilia Orozco se terminó de consolidar como la máxima referente de La Libertad Avanza en la provincia y su alrededores. La dirigente responde a Alfredo Olmedo, el hombre que propició el acercamiento de su espacio a Milei. De hecho, a nivel local repiten que continúa siendo él quien toma todas las decisiones.

Sin embargo, Orozco logró generar buenos vínculos con Nación. En el armado responde a Karina y los Menem, pero también es muy cercana a los dirigentes de Caputo.

Los resultados de mayo fueron muy bien recibidos por La Libertad Avanza. Si bien el gobernador, Gustavo Sáenz, arrasó en el interior de la provincia y se quedó con la mayoría de los legisladores, los libertarios se impusieron en la capital salteña.

En octubre, la provincia volverá a las urnas para renovar 3 de los 7 diputados y los 3 senadores.

Jujuy: Ezequiel Atauche

El senador jujeño Ezequiel Atauche es uno de los dirigentes que más creció dentro de La Libertad Avanza y se convirtió en el presidente del partido a nivel provincial. Sin embargo, en Casa Rosada también le dieron lugar al diputado Manuel Quintar, quien también consiguió convertirse en una autoridad partidaria. Aunque entre los dirigentes hay tironeos, por ahora, mantienen la unidad.

En las elecciones provinciales de Jujuy, la orden de Nación fue clara: en la campaña se debía atacar al exgobernador Gerardo Morales y no al actual mandatario, Carlos Sadir, a pesar de que formen parte del mismo espacio. Fue la forma que encontró el Ejecutivo nacional de “agradecer” la colaboración del jujeño en el Congreso sosteniendo una imagen opositora en la provincia.

En octubre, en Jujuy se renovarán 3 de las seis bancas en la Cámara de Diputados.

Catamarca: Federico Lencina

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es parte del grupo de mandatarios que más colaboró con Milei, sobre todo a través de sus legisladores en el Congreso. Sin embargo, tal y como sucede en otras jurisdicciones, el presidente de La Libertad Avanza local, Federico Lencina, se presenta como un férreo opositor a su administración.

El joven dirigente se enfocó en recorrer la provincia y en llegar incluso a las pequeñas localidades de difícil acceso. La construcción de territorio es una de sus misiones. Según Lencina, ese trabajo se nota. La Libertad Avanza, que se tuvo que presentar en alianza con distintos sellos, se impuso sobre Juntos por el Cambio en 2023 y, en la actualidad, muchos militantes del espacio están más cerca de las ideas de Milei.

“Tenemos muy buena relación con los radicales, sobre todo con un sector de la juventud. Con el PRO también tenemos muy buena relación. Nuestra idea es tener referentes en todos los departamentos y todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Después de las elecciones de Salta, Jujuy, Chaco y Capital empezaron a llover ofertas”, cuenta Lencina, quien hizo propio el “tabula rasa” de Adorni.

En octubre, los catamarqueños elegirán a 21 diputados y 8 senadores provinciales. Además, renovarán 3 de las 5 bancas en la Cámara baja.

Formosa: Esteban López Tozzi

Formosa es uno de los bastiones del peronismo. Gildo Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y el próximo 29 de junio La Libertad Avanza se presentará para darle batalla en las urnas. La semana pasada viajó a la provincia Lule Menem con el objetivo de ajustar detalles antes del cierre de listas.

Sin embargo, ningún dirigente de La Libertad Avanza parece demasiado conectado con lo que sucede en Formosa. El presidente local del partido, Esteban López Tozzi, tiene un perfil bajísimo. Mientras todos sus pares del resto del país se esfuerzan por mostrarse cercanos a los hermanos Milei y a los Menem, el formoseño ni siquiera tiene activas sus redes sociales.

En las provinciales, en Formosa se elegirán 30 convencionales y 15 diputados. En octubre, renovarán su banca 2 de 5 diputados.



