Rodríguez Saráchaga: “Si el PRO y La Libertad Avanza van separados, gana el peronismo”

En diálogo con Canal E, el analista político José María Rodríguez Saráchaga analizó las tendencias electorales de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y trazó posibles alianzas y riesgos para cada fuerza.

Alta precisión y experiencia: "nos pueden auditar cuando quieran"

“Nosotros nos pueden auditar cuando quieran”, sostuvo con seguridad Rodríguez Saráchaga, destacando su historial de más de 30 elecciones correctamente proyectadas. Sólo exceptuó los comicios de 2019, donde el “voto oculto” distorsionó las estimaciones: “Hubo mucha gente que no decía a quién iba a votar, eso desvirtuó todo”.

También recordó aciertos previos como la victoria de Néstor con De Narváez, Bullrich sobre Cristina y Trump sobre Hillary Clinton. “Un porcentaje de aciertos grandes, incluso en escenarios muy polarizados”, remarcó.

Massa no tenía chances: lectura anticipada del balotaje

Frente a las elecciones presidenciales recientes, fue categórico: “Me daba que Massa no tenía chance”. Afirmó que sus números anticipaban con claridad que el exministro de Economía no podía ganar ni en primera vuelta ni en el balotaje: “Fue gravísimo. No tenía opción”.

El futuro en Provincia: escenarios posibles y riesgos reales

De cara a las próximas elecciones en Buenos Aires, el panorama que describe es complejo. “Hay grandes posibilidades, pero si La Libertad Avanza y el PRO van separados, gana el peronismo”, afirmó sin dudar.

El único factor que podría alterar el resultado de forma significativa, según explicó, es la conformación final de las listas: “Si se juntan todos, la cosa cambia; pero separados pierden”.

La trampa de las listas: egos, celos y boicots

Rodríguez Saráchaga explicó que uno de los mayores obstáculos para una fusión entre fuerzas opositoras no está en los líderes, sino en las estructuras medias: “El problema es cuando vos sos el número 5 de una lista y, por una fusión, pasás a ser el 12”.

“Ahí es donde empiezan los celos, las inquinas y las traiciones, porque más de uno prefiere ser el 5 de la perdedora que el 15 de la ganadora”, dijo, comparando la política con fusiones empresariales donde el conflicto no está en la cúpula, sino en los niveles medios.

Papelones capitalinos y menos listas en Provincia

En cuanto al escenario en la provincia, anticipa un número menor de listas que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Justamente por el papelón que fue CABA, intentarán juntarse más”, señaló.

Criticó también la estrategia de figuras menores que inflaron expectativas con campañas en redes: “Se terminó el mito de las redes de Guillermo Moreno, no logró ni 10 votos”, ironizó.

Encuestas erróneas y manipulación electoral

Rodríguez Saráchaga denunció con firmeza la falta de rigor en muchas encuestas difundidas en medios: “Vi encuestas que daban a Santoro con 35 y a Adorni tercero, eso es insostenible”.

También se mostró escéptico ante las maniobras mediáticas de campaña: “Esa costumbre de subestimar al electorado con noticias falsas es vergonzosa”, dijo, refiriéndose a intentos de desinformar al votante con memes o videos truchos.

Para finalizar, Rodríguez Saráchaga cerró con cautela, pero sin perder claridad: “Lo dije antes: depende de cómo se junten los demás”.