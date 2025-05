Aseguran que la gente “no va a gastar los dólares, salvo que esté obligada”

En diálogo con Canal E, Eduardo Sartelli, doctor en Historia, ofreció una mirada filosa sobre la actualidad política argentina, advirtiendo que el triunfo de Milei se sostiene en un sistema político vacío y un electorado cada vez más ausente.

Un triunfo que no representa una mayoría

“Ganó Milei y el Pro, perdió Macri y la Libertad Avanza”, sentenció Eduardo Sartelli al comenzar su análisis sobre las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El historiador explicó que la fuerza de Milei se consolidó en sectores del electorado que tradicionalmente respondían al PRO, mientras que perdió apoyo en zonas populares.

Según Sartelli, ese viraje “le quita a Milei su plus distintivo: el voto popular, ese que le permitía disputar el liderazgo de la derecha”.

A pesar del triunfo, advirtió que “la participación fue bajísima y Milei ganó con apenas el 15% del padrón”, lo que deja en evidencia una alarmante desconexión entre la política y la ciudadanía.

Voto popular ausente y estructuras en crisis

Para Sartelli, el problema central es que “el sistema político está vaciado, sin estructuras ni movilización popular”. Observó que el radicalismo y el PRO están en proceso de disolución, mientras que La Libertad Avanza “se queda con la vieja casta de derecha y pierde a los sectores populares que no fueron a votar”.

“El escenario está vaciado: vaciado de gente y vaciado de estructuras políticas. Conclusión: Milei es el rey del desierto”, sostuvo.

Alianzas que no convencen

Consultado sobre una posible alianza con el PRO en provincia de Buenos Aires, Sartelli fue tajante: “Yo no creo que Milei quiera hacer alianza, no creo. Yo no la haría, si ya gané”. Para el historiador, el objetivo del líder libertario es polarizar con el kirchnerismo y evitar intermediarios que diluyan su centralidad: “Lo que Milei quiere es que solo quede él y Cristina. ¿Para qué meter a alguien en el medio?”

El plan platita y el dólar colchón

Respecto a las medidas económicas del gobierno, Sartelli las calificó de confusas y electoralistas: “El gobierno está tratando de armar un plan platita a su medida”, aunque consideró que el verdadero ancla es el dólar planchado que funciona como freno a la inflación. Sin embargo, advirtió que este tipo de estrategias “nos va a salir muy caro”.

Sobre la reciente propuesta oficial para blanquear dólares fuera del sistema, Sartelli fue escéptico: “La gente no los va a gastar, salvo que esté obligada porque no llega a fin de mes”, afirmó, señalando que el resguardo en divisas es una conducta profundamente arraigada.

Inversión extranjera: ni la Ferrari arranca

Para cerrar, Sartelli se refirió a la falta de inversión como un problema estructural: “Ni inversores extranjeros ni locales traen la plata”, y criticó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “Es como una Ferrari, pero sin nafta”.

El problema, según el entrevistado, es que “la Argentina es cara, sin infraestructura y con políticas que desalientan la inversión”, lo que genera un círculo vicioso de estancamiento y desconfianza que afecta tanto a grandes capitales como a pequeños ahorristas.