Para Orlando Ferreres, el Gobierno envió dos mensajeros secretos para negociar un préstamo con el Tesoro estadounidense

“Yo creo que mandaron dos mensajeros secretos para hablar con el Tesoro de Estados Unidos. No sé quienes son ni cuándo salieron ni cuándo hablaron, pero eso significa que están buscando que el Tesoro les dé un apoyo para vender los dólares en un cierto clima de debilidad”, reveló Orlando Ferreres, al analizar la estrategia oficial para conseguir un préstamo que permita afrontar los compromisos de deuda y estabilizar el tipo de cambio. “Me parece que sería la mejor solución, opinó el economista Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Orlando Ferreres es economista, graduado en Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. En 1989 ocupó la Secretaría de Coordinación Económica en el Ministerio de Economía de la Nación, mientras que en 1991 fundó su consultora Orlando Ferreres y Asociados Sociedad Anónima. Es presidente de la Fundación Norte y Sur, entidad dedicada a analizar la realidad económica y social. También es fundador y actual miembro del Consejo de Administración del Centro de Estudios Microeconómicos de la Argentina.

Tenías razón. Vos habías dicho que había que esperar para el momento de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones, un salto, una corrección. Vos habías dicho que el dólar de equilibrio en la Argentina estaba alrededor de 16 o en esa línea, y se está cumpliendo lo que vos decías.

Sí, por suerte se está cumpliendo, aunque te digo con mucho temor, porque todas estas variaciones generan mucha volatilidad y nerviosismo. Así que se va a cumpliendo lo malo, que también le pasó a Macri en su gobierno, que tuvo que devaluar y poner cepo en los últimos días de su gobierno. O sea, esto está forzado por la realidad del mercado. Nosotros calculamos la paridad teórica de equilibrio con respecto al dólar, o sea, en varios momentos en que hubo equilibrio de la cuenta corriente, pero no nos fijamos en la parte de gasto público. Estamos haciendo un análisis de este 16,50, corrigiéndolo por 10 a 15% para abajo por el superávit fiscal. Y con eso yo creo que estaríamos ya cerca del nivel que tendría que tener la paridad teórica de equilibrio y no haría falta más.

Lo que decís es que por un lado es bueno porque se acerca a lo que sería el dólar de equilibrio, que permitiría que eliminaran las bandas, el dólar verdaderamente flote, las importaciones se reduzcan y las exportaciones se promuevan. Ahora, en ese contexto, al mismo tiempo hay un problema de falta de dólares para cumplir los compromisos que la Argentina tiene para el año próximo, y esto implica ese aumento del riesgo país y, al mismo tiempo, la imposibilidad de poder honrar las deudas el próximo año. ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de la deuda hacia 2026?

Vemos que el mercado obviamente opina mal porque el riesgo país está en 1400 puntos más o menos. Esto significa que están pensando que por ahí van a tener que pasar a default. El Gobierno no acepta esta idea, dice que van a dar todos los dólares que haga falta en la curva vendedora del Central y que no va a haber problemas, y las elecciones van a tranquilizar un poco la situación, que más que todo parece política, pero que la tenemos que vivir todos los días. Ese es el problema: tenemos que vivirla como es, una realidad.

El presupuesto que pasó el Gobierno con a 1350 en diciembre de 2026 y una inflación de 10%. En este contexto, ¿te parece ya algo que merecería una reformulación? ¿Cuál es tu propia perspectiva de cuál sería la inflación el año próximo y el dólar a diciembre del año próximo?

Estimamos que para el año que viene el crecimiento del país podría ser de 3%, o sea, va a seguir creciendo. Pero bueno, evidentemente en materia de dólar estaríamos ya en el equilibrio que nos permitiría manejarnos mucho mejor que con esta volatilidad. Ahora, las elecciones es un tema importante: cuántos diputados y senadores va a tener la Libertad Avanza y sus aliados a partir del 10 de diciembre, que se votará ahora el 26 de octubre. Eso es lo que pone un poco nervioso al Presidente, que le tiene miedo a la situación porque se encuentra en un extremo de debilidad, más con los juicios de pesos libra y todo lo demás, que el chiste sobre la parte de salud, etcétera .Pero estimamos que con esperanza y con suerte va a salir adelante.

¿Seguís pensando que la inflación del año próximo podría ser 20%?

Sí, yo pienso que sí. Nosotros hemos calculado esa en 14 por ahora, cuatro puntos más que el que calcula el presupuesto. Pero no pensamos que va a crecer 5 y medio el producto.

La lógica sería entonces que si 1600 sería el precio de equilibrio pasadas las elecciones y liberadas las bandas, y el año próximo habría 14% de inflación más la inflación acumulada en noviembre, octubre, noviembre y diciembre, podríamos decir que el dólar a fin de diciembre del año próximo tendría que estar más cerca de 1900 que de 1300.

Exacto. Tendría que estar cerca de 1900 y ahí estaríamos todos tranquilos, que es un tipo de cambio de equilibrio que permite regular las dosis de turismo, exportaciones e importaciones. Por más que siguen ganando las exportaciones, el ritmo de crecimiento de las expo es mucho más chico que de las importaciones, que son tan fuertes. Mantengo con ciertas dudas, pero mantengo el optimismo para el 2026.

¿Y qué creés que va a pasar con la deuda? ¿Que el Messi de las finanzas, va a lograr encontrar la manera de conseguir créditos que le permitan rolear la deuda, es decir, volver a pagar con nuevos préstamos los vencimientos?

Yo creo que mandaron dos mensajeros secretos para hablar con el Tesoro de Estados Unidos. No sé quién son, ni cuándo salieron, ni cuándo hablaron, pero eso significa que están buscando que el Tesoro les dé un apoyo para vender los dólares con un cierto clima de debilidad, y no sé si lo van a conseguir o no, y si realmente fueron, porque son rumores. Pero yo creo que están apelando a eso. Me parece que sería la mejor solución. Y entonces tenemos un tipo de cambio 2026 acercándose a la paridad teórica de equilibrio del tipo de cambio externo, pero considerando que hay superávit fiscal. Ese sería el panorama nuestro para el 2026.

Los salarios van a crecer un poco, pero no tanto tampoco, porque ahora está quedando hacer el desempleo los lugares de 7,6 o algo así, pero la inversión bruta interna fija, hicimos el cálculo de julio, nos dio 13% sobre el producto. Pensá que China invierte 40 y tiene hasta 45 y 50% del producto. O sea, con esas inversiones no vamos a crecer mayormente. Y el salario real depende de las inversiones, porque depende que la gente tenga productividad y trabaje con máquinas adecuadas y que todo funcione a la perfección. Eso es lo que te requerimos y esperamos que se pueda hacer.

13% debe ser la del producto bruto, la inversión del producto bruto debe ser la más baja que yo recuerdo en mucho tiempo, ¿o estoy equivocado?

Sí, en moneda corriente, porque en moneda constante es un poco distinto. Pero en moneda corriente que hay que medirla, 13, y es un número muy bajo. Evidentemente el Gobierno no hace obra pública, elimina toda una serie de gastos porque cree que va a haber corrupción, y efectivamente entonces el sector público no está produciendo esa oferta que haría falta, que ahora van a licitar siete rutas y no sé cuántas líneas de tensión, pero todo eso está en veremos. Entonces no se está ejecutando todavía.