Martín Arjol: "Hay que investigar cómo llegó esa gente al Presidente"

Martín Arjol justificó el escándalo de las criptomonedas en la que esta involucrado el Presidente, diciendo que "quien invierte en el mundo cripto sabe los riesgos a los que se somete, es una lotería". Además, en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el Diputado radical aseguró: "No veo que esto haya impactado ni en el rumbo económico ni en las necesidades que están transitando los argentinos"

Martín Arjol es diputado nacional de la UCR por la provincia de Misiones. Fue electo en 2021 y continúa con mandato hasta el año próximo. Anteriormente había sido concejal de la capital de su provincia, Posadas, entre 2013 y 2021. Es abogado de profesión y trabajó asesorando bancos y empresas.

¿Tiene que dar explicación ante el Congreso el presidente por todo lo que sucedió?

Creo que las explicaciones del presidente fueron claras y contundentes. Creo que el hecho de la publicación del tweet y después de su eliminación marcan, creo, un error que hubo. Obviamente, hay que investigar qué ocurrió. El mismo presidente hizo la denuncia correspondiente en la Oficina Anticorrupción y entiendo que hay innumerables denuncias en la justicia correspondiente. Así que lo que hay que hacer es la investigación ahora. Este show mediático que ha montado el peronismo con respecto al juicio político no tiene asidero ni jurídico para encuadrar en la posibilidad del juicio político ni político. En definitiva, no cuenta tampoco con los votos.

Es decir, ya se ha intentado innumerables veces juicios políticos al presidente y hemos demostrado que hay, yo diría, un bloque de institucionalidad en el Congreso que entiende que el presidente ha sido votado, que entiende además que el presidente, en materia económica, tiene un rumbo claro, preciso y efectivo para la Argentina. Y que, en estos momentos, lo que tenemos que hacer es reforzar el acompañamiento al presidente. Y en ese camino estamos convencidos de que es totalmente descabellado el pedido de juicio político y que no va a tener ningún tipo de trámite en el Congreso.

¿La investidura presidencial, hasta incluso por una cuestión de resguardar las instituciones, no debería haber algún tipo de investigación o pronunciamiento de otro poder del Estado? Estamos hablando del Poder Ejecutivo, en este caso del Legislativo.

Yo con lo que digo no quiero sacarle gravedad al hecho. En definitiva, tanto la Oficina Anticorrupción como la justicia deben investigar qué ha ocurrido. También es cierto que el mundo cripto es un mundo que quien ingresa al mundo cripto y, particularmente, dentro del mundo cripto, el lugar donde se desarrollan estas ofertas de meme coin, son verdaderamente una lotería, digamos. O sea, quien invierte en esto sabe los riesgos a los que se somete. Y, bueno, claramente que hay que investigar y claramente hay que ver qué ocurrió dentro de la Casa Rosada para que una persona del calibre de esta persona que promovía esto llegue al presidente.

¿No le parece polémico que el presidente, a través de su cuenta oficial en redes sociales, haya promovido el acceso a lo que usted describe como una "lotería"? No fue algo fortuito, sino que parecía incluso tener los resultados anticipados. Si lo compara con una lotería, el presidente fue quien invitó a participar, ¿no?

Bueno, a ver, por eso digo: hay que investigar qué ocurrió en el medio. Está la justicia, la Oficina Anticorrupción, la que debe investigar. Pero de ahí a un juicio político, hay como un camino muy largo entre esas dos diferencias. Pedido por aquellos que no se encerraron durante dos años, tiraron los bolsos de López... Han tenido actitudes reñidas claramente y encuadrable claramente en este juicio político.

No estoy hablando de juicio político ni nada. Estoy consultando puntualmente sobre el rol del presidente. Usted dice: "Esto es como ir a un casino o a la lotería". Pero el que recomienda ir al casino es el presidente. Hay un problema.

Sí, claramente. Por eso digo que la justicia y la Oficina Anticorrupción deben investigar qué ocurrió y por qué el presidente hizo esa publicación y en los términos en que hizo esa publicación. Me parece que eso tiene que quedar claro y, sobre todo, tenemos que cuidar la investidura del presidente. Y creo que el presidente quizás ha sido uno de los estafados en esto, en la información que le brindaron, en donde el mismo presidente, en la entrevista, dijo que lo que se buscaba con esto es poder financiar emprendimientos o al sector privado en la Argentina. Bueno, hay que ver cómo esa información ha llegado al presidente, cómo se la ha dado. Y, en definitiva, la publicación del presidente... Pero es una investigación de la justicia. Y está lejano de cualquier intento de juicio político. Porque además, veo que esta situación de las criptomonedas o lo ocurrido con la publicación del presidente está puesta mucho en la prensa y no veo que esto haya impactado ni en el rumbo económico ni en las necesidades que están transitando los argentinos.

Y también, del otro lado, veo que el mercado, que muchos manifestaban que lo que había ocurrido el lunes en los mercados era fruto de esta desconfianza o esta publicación, demostró en los días posteriores un repunte propio de cualquier movimiento propio del mercado. Es decir, entonces no veo ni en el movimiento de la sociedad ni en los mercados que esto haya pegado en la profundidad ni en la credibilidad del presidente.

¿No se dañó, en este caso, la credibilidad presidencial?

No, yo no creo. Yo creo que hay que investigar qué pasó. Lo veo, los mercados hubiesen manifestado. Los mercados siempre adelantan el sentir de los movimientos políticos y económicos de un país, y eso no se vio en los mercados. Y en la sociedad tampoco siento que el presidente haya perdido la credibilidad por lo que ha ocurrido. No quiero sacar ni darle gravedad al hecho. Creo, obviamente, que debe procederse a investigar qué ha pasado, pero no creo que el presidente haya perdido credibilidad. Y tampoco por parte de la política. Los que venimos acompañando al presidente en este transitar del año pasado, lo vamos a seguir haciendo con la misma convicción de que el rumbo económico es el adecuado para sacar a la Argentina de la situación en la que estaba y en la que aún levemente viene saliendo.

Recién mencionaba que es necesario investigar cómo se gestan estas situaciones y cómo estos personajes logran acceder al presidente. ¿Le preocupa el rol de algunos colaboradores cercanos, como el expresidente Mauricio Macri, Karina Milei o Santiago Caputo?

Mira, yo no estoy en el entorno para decir cuáles son los filtros para las reuniones con el presidente. No creo que alguien pueda cuidar más a otra persona que su hermano, digamos. Así que creo claramente que algo ocurrió, falta información, y para eso está la justicia de cómo esta persona llegó al presidente. Bueno, se investigará en el camino, pero yo creo que el presidente está rodeado de gente que le tiene confianza. Todos los que tenemos hermanos, sabemos que son personas de confianza, y estamos convencidos que nuestros hermanos nunca harían nada malo.