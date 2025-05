Quiénes son los 220 mil porteños que no votaron

En los resultados de CABA mirar lo obvio oculta los detalles y detrás de los detalles aparecen otras verdades. Voy a comenzar por el final, para no comenzar por lo obvio, que es el crecimiento de LLA y la caída del PRO. Veamos: a) No es cierto que no votó la mitad del electorado que lo hace habitualmente. b) A pesar de que se cree, que fue el sur de la capital la zona que tuvo mayor disminución de concurrencia, fue la zona norte. c) La abstención proviene básicamente de lo que fue Juntos por el Cambio, y de la izquierda. c) El peronismo mantuvo sus votos y hasta registró un leve crecimiento. Además se impuso en las zona centro y sur. ¿De dónde sale todo esto? De comparar los resultados de 2025 con los de 2021. Muchos análisis hacen énfasis en lo ocurrido en 2023 con lo sucedido el domingo.

En mi opinión no se pueden comparar elecciones de características disimiles ni padrones diferentes. La de 2023 fue una elección presidencial en donde el interés y el presentismo siempre son mayores con un padrón electoral en donde no hay extranjeros.

En el padrón de la Ciudad de 2025 hay incorporados 500 mil extranjeros que fueron habilitados de forma automática, habilitados para votar autoridades locales. En años anteriores debían manifestar su interés en figurar en el padrón.

Tenemos entonces que el padrón 2025 fue de 3 millones, contra 2 millones y medio de 2023. Igual que el de 2021.

Ese año votaron 1.860.000 ciudadanos y este año, 1.640.000 (220 mil menos). Una caída del 12%, importante, sí, pero no la mitad del electorado.

Veamos ahora qué corrientes político- ideológicas no concurrieron a votar. En 2021 votaron a Juntos por el Cambio más Milei 1.166.059 personas. En 2025 JxC no existe más pero si sumamos los votos de quienes pertenecían a ese sector (PRO, Larreta, CC, radicalismo) más los votos por Adorni, Marra, Yamil, Santoro, encontramos por parte de la centroderecha en adelante 143 mil votos menos. Como es obvio, en la medida en que LLA creció (obtuvo 185 mil votos más que en 2021), tenemos que suponer que los que no fueron a votar fueron los de Juntos por el Cambio. ¿Y quiénes otros perdieron votos? La izquierda (FIT) más el progresismo de izquierda (Zamora), entre los dos registraron 137 mil votos menos. Y entonces, ¿qué pasó con el peronismo? Santoro se mantuvo (perdió apenas 2% en relación con 2021 vs. el 12% que no votó de la centroderecha), pero si le sumamos lo obtenido por otras vertientes peronistas, Kim y Abal Medina, nos encontramos con 35 mil votos más.

Conclusion: creció el liberalismo extremo, el peronismo se mantuvo y puede crecer, mientras el liberalismo republicano y la izquierda parecen no encontrar quienes los representen.

Si miramos lo ocurrido en la totalidad de las elecciones anticipadas tanto en CABA como en el interior del país encontramos elementos comunes. Abstencion del electorado, un peronismo que suma pero que en la división deja de ser competitivo, una nueva fuerza política que emerge como LLA, un electorado republicano de centro que no encuentra paraguas. Una izquierda y un progresismo de centroizquierda que tampoco tienen representación.

Milei quiere que el mundo sea violeta, pero hay un sector que, aunque parece afín, no lo quiere votar. El radicalismo y el PRO tienen oportunidad aquí.

El peronismo tiene la chance de incorporar votos de centro progresistas y tambien de izquierda. Primero necesita unirse.

Octubre aún está lejos. Hay muchas cosas para observar a) si el electorado se interesa o crece la abstención, b) si prima la polarización Libertad vs. kirchnerismo como intenta el oficialismo o si los partidos provinciales, más los electores de centro le dan otro cariz a la elección.

