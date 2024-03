"Una vergüenza internacional": repudiaron a Alfredo Olmedo en el Parlasur por limitar el acceso al recinto

El presidente del Parlasur, el mileísta Alfredo Olmedo, provocó un escándalo en Montevideo este lunes al limitar el acceso al recinto con patovicas y el uso de la palabra a los representantes del resto de los países miembros. La delegación argentina ya había llegado a la sesión con un conflicto interno en el que querían desplazar a Olmedo, pero no lograron su objetivo y, con nuevas polémicas, el exdiputado salteño conservó su cargo: “No me van a desestabilizar”, desafió.

La polémica estalló cuando los legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), llegaron a la sede parlamentaria, ubicada en Montevideo, y se les pidió que se colocaran pulseras para poder ingresar, a pesar de que ese requisito no está contemplado en el reglamento interno. Además, los accesos estaban plagados de guardaespaldas privados que amedrentaban a los parlamentarios y les exigían identificarse, a lo que varios de ellos se negaron.

Según denunciaron los parlamentarios, una vez abierta la sesión, Olmedo utilizó su poder como presidente para restringir el uso de los micrófonos, con el fin de impedir que se escucharan los discursos de sus colegas. "Ha sido un día nefasto, me he sentido agraviada, han blindado la entrada, nos han obstruido el acceso, han llegado a tener contacto físico para no dejarnos entrar, eso me ha hecho sentir menoscabada", relató Jazmín Narváez, representante de Paraguay.

"Es una vergüenza internacional, una vergüenza colectiva, hoy me he sentido mal. Presidente: dé un paso al costado", agregó Narváez. El repudio contra Olmedo fue unánime, ya que incluso se sumó el legislador brasileño Celso Russomanno, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Milei admira. "Sentí que nos minimizaron", reconoció Russomanno al exigir que se encendieran los micrófonos, en tanto que el uruguayo Nicolás Viera manifestó su preocupación por los inéditos controles de ingreso. "Merecemos respeto", agregó por su parte la paraguaya Lilian Samaniego, quien calificó la jornada parlamentaria como "bochornosa".

La semana pasada, 31 de los 43 legisladores argentinos que habían elegido a Olmedo presidente del organismo exigieron su remoción, inconformes con sus manejos. En la carta pedían que fuera reemplazado por otra integrante del oficialismo, Fabiana Martín, basándose en “la pérdida absoluta de confianza de nuestra delegación en el desempeño de las funciones que ejerce dicho parlamentario”; “la extralimitación de sus facultades”, y “la falta de respeto con sus pares nacionales, con quienes no mantiene diálogo por ningún medio y desoír el pedido de cese de destrato a funcionarios de este parlamento”.

Este asunto iba a tratarse en la sesión del lunes, lo que no fue posible debido al retraso y reclamos que generó Olmedo con sus medidas. Por ello, parlamentarios argentinos denunciaron que todo se trató de una maniobra dilatoria, ya que la solicitud para que deje el cargo recién se retomará el 28 de abril, cuando el Parlasur vuelva a sesionar. "No van a lograr desestabilizarme", desafió Olmedo en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, su provincia natal.

La Libertad Avanza no tiene mayoría en la delegación nacional del Parlasur, ya que cuenta con 13 parlamentarios. Sin embargo, mediante un acuerdo de diciembre, avalado por Unión por la Patria (el de mayor representación, con 20 representantes), Olmedo había accedido a la presidencia del cuerpo. Si bien admitió que el cargo representó un desafío porque “no conocía en profundidad” el funcionamiento del organismo, se defendió afirmando que “dicen que nunca quise reunirme con ellos y es mentira”. “Querían que nos juntemos en una confitería para charlar y ese no es un espacio institucional”, argumentó.

Cruce entre Victoria Donda y Lilia Lemoine por el escándalo de Olmedo

Lilia Lemoine estuvo en Uruguay para apoyar al salteño y dijo que el “patoterismo del kirchnerismo" es un “escándalo”

La expresidenta del INADI y actual parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, denunció la situación vivida en Montevideo en redes sociales y calificó como “verdadero bochorno” al “show que dio” Alfredo Olmedo. En su cuenta de X (antes Twitter), Donda compartió un video del jefe de la delegación de Brasil reaccionando a la prohibición de los patovicas, llamando a sus compañeros a pasar al recinto y vociferando: “Ustedes no mandan acá”.

“También ordenó la quita de micrófonos para evitar que hablaran los parlamentarios que no quiere escuchar. No lo logró”, relató Donda y comentó: “Es claro que es incapaz de llevar a cabo su cargo”. “Como si fuera poco, buscó autoasignarse el control de las cuentas bancarias del Parlamento y, a través de su secretaria, solicitó a funcionarios de la Secretaría Administrativa la adquisición de varios iPhone para él y los pocos parlamentarios de LLA que todavía lo apoyan”, añadió.

Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien estuvo en Uruguay este lunes para apoyar al salteño definió al “patoterismo del kirchnerismo en el Parlasur” como un “escándalo”. A pesar de que la moción para remover a Olmedo del cargo fue apoyada también por radicales y libertarios, Lemoine disparó contra Unión por la Patria y los acusó de “usar la sesión para tirar al presidente Olmedo”. “¿Qué los motivó? Les dijo: ‘Los empleados tienen que venir a fichar’. Por hoy, no lo lograron. Agarren la pala”, espetó la cosplayer y añadió una foto sonriente junto al salteño.

