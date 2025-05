Francisco Paoltroni: "Milei es kirchnerismo con superávit"

El ex jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Francisco Paoltrini, cuestionó la actitud de Javier Milei en el tedeum por el 25 de mayo y la negativa del mandatario a saludar a Victoria Villrruel y Jorge Macri. “Todo eso obedece a la estrategia de Santiago Caputo de eliminar a los propios, de eliminar a los leales”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Francisco Paoltroni es empresario agropecuario, y senador nacional por la provincia de Formosa desde 2023. Ingresó a la política en 2021 con su propio partido político llamado Libertad Trabajo y Progreso. En 2023 fue candidato a gobernador de Formosa y luego pasó a formar parte de La Libertad Avanza partido al que representó en el Senado hasta agosto pasado, momento del que fue expulsado del partido libertario por alzar su voz contra el nombramiento del juez Ariel Lijo hijo al frente de la Corte Suprema

¿Qué es esta campaña para liberar a Formosa de Gildo Insfrán?

Bueno, como muchos sabrán, en el año 2003 Insfrán modifica la Constitución formoseña, introduce el artículo 132, que le permitía las reelecciones indefinidas. Y después de 22 años, la lenta injusticia argentina falló finalmente que ese artículo es inconstitucional, porque justamente saca los contrapesos de la República, lo que hace a la alternancia del poder. Es uno de los principios básicos del sistema republicano.

Bueno, la Corte finalmente dijo que este gobernador es ilegítimo desde el año 2003. Insfrán está usurpando el poder desde ese tiempo. Y a su vez, Rosenkrantz, el otro juez de la Corte Suprema, dijo que también es un gobernador ilegal, porque ya no podría haber sido candidato en el 2023, que es cuando nosotros hicimos la impugnación de su candidatura.

Bueno, ahora se convocó a convencionales constituyentes para escribir la nueva Constitución de Formosa. Sí, por eso pido licencia en el Senado de la Nación, sin goce de haberes para ir de convencional constituyente y a impedir que Insfrán vuelva a hacer una nueva trampa.

Elizabeth Peger (EP): Ahora, senador, ¿y de quién depende su licencia? ¿La vicepresidenta Victoria Villarruel la debe autorizar? ¿Cómo es el trámite?

No, ya está pedida. Y después, cuando se reúne el cuerpo, se aprueba como un proceso más. Pero ya está pedida, digamos.

EP: ¿Y retomaría la actividad en la Cámara Alta una vez que culmine la elección en la provincia?

Cuando termina el proceso constituyente, cuando se termina de escribir la nueva Constitución. Ahí termina el período de licencia, que también en Formosa es ad honorem, el proceso de convencional constituyente.

EP: Ahora, eso puede ser un período bastante largo, ¿no?

Bueno, la ley que convoca la reforma habla de 60 días, con opción a 30 días más. Así que no es largo.

Alejandro Gomel (AG): O sea que va a estar, casi hasta fin de año no va a estar en el Senado.

No, no diría que tanto, tanto. No. Hasta octubre. Hasta octubre más o menos.

AG: Bien. Paoltroni, ¿qué le pareció lo que vimos ayer en el Tedeum? El presidente llegó, lo dejó con la mano extendida a Jorge Macri, le pasó por el lado a la vicepresidenta, ni la miró... ¿Se están pasando cada vez más límites?

Horrible. Me parece horrible. Un horrible mensaje hacia los ciudadanos que votaron esa Argentina distinta, hacia la gente que hoy está pensando en hacer algún movimiento económico o alguna inversión. Son pésimas señales que nos alejan de los objetivos a los cuales habíamos venido. Y es muy contradictorio también. Cuando se habla de principio de no agresión, de que veníamos a construir la Argentina distinta de los mismos de siempre... Bueno, esto es más parecido al kirchnerismo con superávit.

EP: Lo que dice usted está un poco en línea con lo que desde el propio discurso de García Cuerva en la homilía se planteó. Esta inquietud por la agresión. El arzobispo hablaba de terrorismo de las redes, de mensaje de odio…

Y lo padezco yo, lo padezco igual que la vicepresidenta. Y nos tratan de traidores. Yo le pregunto: ¿y cuál es la traición? ¿Haberme opuesto al juez más cuestionado de la historia argentina es una traición? No, al contrario. Que el presidente haya propuesto ese juez es una traición al pueblo, porque veníamos a hacer la Argentina distinta.

Cuando dijimos que íbamos a cerrar la SIDE y salió pidiendo más fondos para la SIDE. Esa es la traición. La traición es al pueblo. Bueno, nunca voy a estar ahí.Yo, fiel al mandato popular, leal a los formoseños que me votaron.

EP: Esto que usted dice sobre la SIDA se da justo en momentos en que se conoce la investigación de Hugo Alconada Mon para La Nación que habla en concreto de este nuevo plan de inteligencia que tiene el organismo…

Y vayan a los archivos. ¿Qué decía Milei en campaña de la SIDE? Vayan a los archivos. ¿Qué decía Milei de la justicia? Y ahí empecemos a hablar de traición.

Claudio Mardones (CM): Usted protagonizó un video en que se lo puede ver montado a caballo con sombrero y poncho frente del Congreso pidiéndole al presidente que lo acompañe en la “liberación” de Formosa. Pero lo que se desprende de su mensaje es que el presidente no lo acompaña en eso.

Vamos a ver, tiene todo el mes de junio para sumarse a las recorridas. Que vea la realidad del pueblo formoseño, lo que se vive, lo que es una tiranía dentro de la Argentina. Una provincia que no respeta la forma republicana de gobierno hace 22 años, un gobernador que está usurpando el cargo junto a un montón de intendentes.

Entonces, tenemos un presidente que es líder mundial de la libertad... ¿y por qué no empezamos por casa? No le pedimos que libere Venezuela: que nos ayude a liberar Formosa, que está dentro de sus facultades y su responsabilidad.

CM: ¿Ya ha recibido alguna llamada después de este video? Además, se está acelerando el momento de las definiciones en su provincia... ¿recibió alguna señal después de pieza fílmica?

No, todavía no.

CM: ¿Espera recibirlo? ¿Espera que lo llame el presidente para acompañarlo a usted?

Esperemos que se sume. Esperemos que se sume y que escuche el testimonio de los formoseños, de la gente que está padeciendo este régimen desde hace tanto tiempo, de la falta de justicia, de la falta de propiedad privada, de la falta de empleo productivo.

CM: Ahí cerquita de su provincia, en Misiones, ha surgido un dato llamativo. Porque el Frente de la Concordia Misionero, que tiene al exgobernador Carlos Rovira como su principal figura, ha sido determinante en la relación con el gobierno nacional.

Parece que ha llegado un momento en donde el gobierno ha decidido negociar con las fuerzas políticas que son oficialistas en las provincias. ¿Cómo tomó usted este acercamiento con el Frente de la Concordia Misionero? Con la sorpresiva votación de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, senadores misioneros que finalmente fueron claves para la caída de Ficha Limpia. ¿No cree que puede pasar lo mismo en Formosa?

Bueno, voy a estar yo para impedirlo.

CM: ¿Pero no lo descarta?

Y bueno, aparentemente, si uno estudia el mensaje y el relato, ya no se habla más de “la casta”. Ahora se ataca a los periodistas, a ustedes. Ese es el giro en el relato: no hablemos más de “casta”. Bueno, la casta ya está adentro.

CM: Lo sorprendió ese momento en donde Javier Milei directamente ignoró a la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Tedeum. ¿Es lo mismo que puede llegar a pasar en el Senado que se viene para las próximas semanas? ¿Cero comunicación de la titular del Senado con el gobierno nacional y el oficialismo sin línea?

Eso hace un año que ocurre. Hace un año que no hay comunicación. Hace un año que hay desprecio y ninguneo público. Bueno, todo eso obedece a la estrategia Santiago Caputo de eliminar a los propios, de eliminar a los leales: Villarruel, Mondino, Paoltroni y Marra. Y de haber elegido el enemigo para competir en las próximas elecciones, que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, se necesitan y son funcionales unos a otros. Por eso la ingratitud.

