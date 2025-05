El economista Carlos Melconian se pronunció sobre las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que apuntan a que las personas "saquen los dólares de abajo del colchón" y señaló que se trata de una "libre competencia de monedas" cuando el objetivo inicial del gobierno era la dolarización.

"Yo le recuerdo al ministro que su Presidente planteaba la dolarización. Ahora habla de la competencia de moneda como si se hubiera despertado a la mañana y, duchándose, se le hubiera ocurrido. La gente no es boluda", lanzó Melconian este domingo 25 de mayo en diálogo con José del Rio en Comunidad de Negocios (LN+).

Melconian se posicionó en contra de una "dolarización endógena" y aseguró que "eso no existe". "No existe tampoco la depreciación del peso. A la dolarización vamos frente al fracaso del Presidente Milei nada más. El éxito de Presidente Milei, en todo caso, sería la remonetización del peso", profundizó.

"Que pueda complementar la aparición de una bimonetariedad, donde tenuemente aparezca el dólar de los colchones y conviva con el peso, es factible. Pero todo el mundo sabe, los profesionales lo saben y el propio ministro Caputo, antes de empezar a acompañar a Milei, lo sabía. El peso no va a desaparecer", añadió.

El exintegrante de Fundación Mediterránea sostuvo que "no hay ningún pase mágico" para que la ciudadanía le vuelva a confiar los ahorros a los bancos para el uso cotidiano y agregó: "Hay que dejar de lado la confianza, que permitiría que eso se haga solo… Lo más rápido son los blanqueos. En este caso, el que llevó adelante el Gobierno fue una cosa muy modesta. No cambió a la Argentina".

"(El blanqueo) lo aprovechó más el equipo económico comprando dólares de créditos que alguien que dijo 'los saco debajo del colchón para comprar algo'. Sirvió para comprar dólares y pagar deudas", indicó el economista.

Melconian también se pronunció sobre la caída de la inflación y observó: "Me preocupan, primero, los precios relativos. No están del todo acomodados. Cuando uno mira dónde está cada precio de la economía, le falta. La secuencia de estabilidad permanente es mucho más posible cuando los precios relativos están acomodados".

Por último, concluyó: "Como persona soy ultra optimista. Solo se ir para adelante. Como profesional, tengo que mirar mejor las cosas. A mi no me gustan las alquimias, les tengo miedo. Para mí, como hace el ministro Caputo, hablar de cambios revolucionarios, de fondos de reparación…Esas cosas generar descrédito, no crédito".

