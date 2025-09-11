Guillermo Durán, decano de Exactas (UBA): "Tendrían que habernos otorgado un aumento del 45%, pero nos dieron apenas 1,3%"

"Esto va dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso, naturalmente, va a conllevar una profunda autocrítica. Aquellas cosas en la que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", propuso el presidente Javier Milei desde el escenario el pasado domingo tras reconocer en el búnker de La Libertad Avanza la derrota a manos de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Cuál sería el alcance de dicha "autocrítica" fue un interrogante que se empezó a tejer desde ese mismo día, y las conjeturas respecto de la postura que el Ejecutivo habría de asumir respecto de futuros vetos a leyes sancionadas recientemente estuvieron a la orden del día. Hasta este miércoles.

Hacia el final de la jornada, Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, dejando en claro que ese tipo de medidas no iba a entrar en la revisión prometida ante la ciudadanía por televisión. Gremios docentes, autoridades universitarias y organizaciones científicas convocaron a un paro nacional y una marcha federal —que será la tercera en dos años—. El paro será este viernes 12, y la movilización tendrá lugar el mismo día en que la Cámara de Diputados intente rechazar el veto presidencial.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó su profundo malestar en diálogo telefónico con el equipo periodístico de "QR!". "Mis expectativas eran bajas", reconoció en referencia a la posible abstención del veto por parte del Ejecutivo. Luego agregó que el resultado de las elecciones legislativas fue un mensaje "a favor de más Estado, más obra pública, más universidades, más trabajo y más ciencia", y que el Gobierno ofrece todo lo contrario.

Durán dijo que espera que la tercera marcha universitaria cuente con niveles de movilización comparables a las dos anteriores. “Pedimos retrotraer la situación al 2023: no vivíamos en el mejor de los mundos, pero estábamos mucho mejor”, añadió en referencia a la pérdida de los salarios docentes contra la inflación. “Hace 15 días, tendríamos que haber recibido un aumento del 45%, pero nos otorgaron apenas 1,3%", informó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

"El Gobierno aplicó nuevamente un 20% de ajuste en los gastos de funcionamiento. Busca además dejar de financiar lo esencial: la ciencia, las carreras, la inversión. Los docentes están preocupados: muchos emigran del país; otros se incorporan al sistema privado. Vemos un camino inverso al vivido entre 2003 y 2015. El sistema de ciencia universitaria siempre fue muy bueno, pero mantener la calidad en estas condiciones es casi imposible”, relató.

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza los pasos a seguir

Las universidades nacionales alertan desde comienzos de año sobre la insuficiencia presupuestaria con la que cuentan para sostener gastos básicos de funcionamiento: servicios, mantenimiento de laboratorios, salarios y programas de extensión. La situación también compromete el pago de becas y los proyectos de investigación financiados con fondos nacionales e internacionales, poniendo en riesgo convenios y redes de cooperación científica construidos durante décadas.

En este sentido, la doble nueva convocatoria a paro y movilización surge en un contexto de creciente malestar social y de pérdida de apoyo electoral para el oficialismo. La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo fueron interpretadas por distintos sectores como el resultado de un rechazo a las políticas de recorte presupuestario que enarbola el partido violeta.

Las universidades reclaman la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de los salarios

Durán conectó la ofensiva del oficialismo con un estado de debilidad política por parte del Gobierno: “Está muy débil por todo las situaciones de corrupción que involucran lo más alto del poder y los reclamos de distintos sectores durante la elección. Perdieron uno de cada tres votos. Eso representa un símbolo de debilitamiento. Reafirmarse ahora en medidas cuestionadas por buena parte de la sociedad demuestra un nivel de capricho y de buscar encerrarse en una postura que no se observa en ningún lugar del mundo”, consideró.

En ese sentido, agregó: “En ocasiones, Milei dice admirar a Donald Trump. ¿Te imaginás a Trump destruyendo la industria local como lo hace Milei? Intenta un modelo que no se aplica en ningún lado y que tiene como consecuencia que la pasen mal los universitarios, los trabajadores y los empresarios. Eso no es sostenible en el tiempo", cerró.

BR / FPT