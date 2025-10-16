Índice Congreso: la herramienta que muestra cómo votan los legisladores y anticipa el nuevo mapa político tras las elecciones

En el programa "Bienvenidos al tren" (BAT) de Bravo TV, el politólogo Gonzalo Taboada presentó “Índice Congreso”, una herramienta desarrollada por la agencia de comunicación política "La Sastrería", que busca acercar de forma visual, simple y ordenada la información sobre cómo votan los legisladores nacionales.

“El objetivo es que la ciudadanía, la prensa y la política puedan tener en un solo lugar la información que necesitan para entender cómo se comportan los representantes”, explicó Taboada durante la entrevista con Juan di Natale, conductor del programa.

La plataforma —disponible en lasastreria.com.ar/indicecongreso— permite consultar la distribución de bancas en Diputados y Senadores, filtrar por bloque político, provincia o legislador, y conocer cómo votó cada uno en las leyes más relevantes. Además, se puede identificar a los legisladores “nunca a favor”, “oscilantes” o “nunca en contra” del Gobierno Nacional.

Durante el recorrido por la herramienta, di Natale destacó la claridad visual del sitio: “Cada bloque está identificado por color y con solo poner el cursor sobre un punto, se puede ver quién es cada diputado”. Según Taboada, el objetivo fue hacer un desarrollo dinámico y accesible, incluso “lúdico”, para facilitar el control ciudadano sobre sus representantes.

El politólogo explicó que el Índice Congreso no solo muestra los datos actuales, sino que también permite proyectar escenarios tras las elecciones del 26 de octubre, cuando se renovarán parte de las bancas.

“Analizamos tres posibles escenarios —dijo Taboada—: uno favorable al Gobierno, uno de empate técnico y uno de derrota. En ninguno de ellos La Libertad Avanza alcanza por sí sola el tercio necesario para sostener un veto o resistir un juicio político, por lo que dependerá de alianzas con el PRO y otros bloques.”

La socióloga Fabiana Solano reflexionó sobre la importancia de este tipo de herramientas para reducir la distancia entre ciudadanía y Poder Legislativo. “Durante mucho tiempo, la oscuridad sobre el Congreso fue casi una estrategia. Este tipo de desarrollos transparenta y ordena la información, lo cual puede modificar la relación de la gente con el poder legislativo”, afirmó.

Taboada coincidió: “Queremos acercar la información de una manera diferente, visualmente atractiva, casi placentera. Que cualquiera pueda entender quién es quién en el Congreso y qué decisiones tomó”.

LB