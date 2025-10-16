Eduardo Reina: “Después de las elecciones se abre otro mapa político en la Argentina”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina advirtió que el oficialismo entrará en una fase crítica tras las elecciones del 27 y que deberá cambiar de estrategia si quiere sostenerse en el poder.

De la comedia política a los millones que no llegan

Durante la entrevista, Reina ironizó sobre el clima político argentino: “Me parece que estamos en un momento de comedia, de absoluta improvisación”, dijo, haciendo referencia a las idas y vueltas del oficialismo. Según su visión, el gobierno oscila entre promesas millonarias de inversión y realidades confusas: “De repente son 20 y de repente son 40. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de 20.000 millones a 40.000 millones”.

Para el analista, resulta ingenuo pensar que los supuestos inversores llegarán sin intereses concretos: “Nadie te va a regalar nada, excepto que uno pueda sacar a cambio algo”. En ese sentido, cuestionó la falta de claridad en las negociaciones y alertó sobre la ausencia de políticas públicas consistentes: “¿Qué estamos vendiendo? Un ministerio que lo vende el presidente, pero la ministra es intrascendente”, afirmó en referencia al área de Energía.

Nuevas cartas, nuevo juego político

Con la mirada puesta en el escenario post-electoral, Reina fue contundente: “Después de las elecciones se abre otro mapa político en la Argentina”. A su entender, tanto el peronismo como el PRO llegaron mal preparados: “El peronismo jugó al silencio, al error forzado del otro. Y el PRO se mimetizó con esta fuerza”.

El consultor anticipa que el expresidente Mauricio Macri podría tener un rol clave: “Vengo diciendo que en algún momento lo iban a necesitar a Mauricio. Este es el momento”, enfatizó. Y señaló que Estados Unidos ya dejó claro su mensaje: buscar consenso, algo que el gobierno actual parece resistir.

Frente a un tablero que se reconfigura, Reina advirtió que el oficialismo deberá dejar atrás la improvisación: “Vamos a ver qué juega el gobierno, si sabe jugar a las cartas o quiere jugar el toma todo para él”. Para él, el escenario exige un cambio profundo: “No podés poner amigo, vedette, actores. Acá lo que se necesita ahora es gente de acción”.

Por último, señaló que si el país quiere negociar recursos estratégicos como energía, minería o tierras raras, necesita funcionarios a la altura del desafío: “No podemos ofrecer uranio o minería y no tener un técnico todoterreno”.