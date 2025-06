Inflación mal medida y salarios licuados: el diagnóstico de Matías Battista sobre la economía argentina

El analista económico Matías Battista lanzó duras críticas a la política económica del presidente de la Nación Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo. En "QR", por Bravo TV, Battista desarmó uno por uno los principales ejes del discurso oficial y advirtió sobre los riesgos de construir decisiones económicas a partir de estadísticas que, según él, están desactualizadas o manipuladas.

“La construcción de que aquel que opina distinto es un mandril, un burro, alguien que no sabe nada, es una forma de descalificar cualquier análisis. Así barrés argumentos y vendés la idea de que el plan funciona. Pero el problema empieza cuando te creés tu propio relato”, sostuvo. Uno de los puntos más críticos de su intervención fue su denuncia sobre cómo se mide la inflación. Según el analista, el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC subestima los aumentos reales debido a una metodología obsoleta que no expresa los patrones de consumo actuales.

“El INDEC sigue usando la canasta del hogar de 2004-2006. Actualmente, los servicios aumentan al doble que los bienes y tienen más peso en el consumo, pero eso no se refleja. Entonces, si la inflación está mal medida, los datos sobre salarios, jubilaciones y pobreza también lo están”, explicó.

Según relató, el efecto dominó que permite la distorsionada medición se traduce en una alteración grave del diagnóstico económico, algo que tiene impacto directo en las decisiones de política pública. “Los salarios registrados no crecen al ritmo que dice el Gobierno. Por ejemplo, los no registrados suben 7,7%, los públicos apenas 2,4% y todos están por debajo de la inflación real. Por eso no hay consumo”, apuntó.

Otro blanco de críticas fue el supuesto equilibrio fiscal, una de las banderas centrales del presidente Javier Milei. “No hay superávit fiscal. Lo que hicieron fue aplicar 'contabilidad creativa', esconder gastos, patear pagos y maquillar resultados. Básicamente, tiraron la mugre bajo la alfombra”, graficó Battista.

Además, alertó sobre el cambio de paradigma financiero del actual administración: “Pasamos de un modelo que emitía pesos a otro que emite deuda para sostener un tipo de cambio artificial. Cambiaron la forma, pero el fondo sigue siendo frágil”, advirtió.

El trasfondo del diagnóstico, de acuerdo a Battista, consiste en la construcción de una narrativa oficial que no resiste el contacto con la realidad cotidiana de los argentinos. “El Gobierno articula su relato para llegar ordenado a las elecciones. Pero todos sabemos que la inflación no bajó como dicen, que los salarios siguen perdiendo y que la deuda crece”, concluyó.

BR / FPT